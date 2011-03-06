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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۲۱:۳۰

هشدار مالکی درباره سوء استفاده از خواسته های مردمی

هشدار مالکی درباره سوء استفاده از خواسته های مردمی

نخست وزیر عراق با اشاره به تجمعات اعتراض آمیز علیه خدمات عمومی در برخی مناطق، درباره سوء استفاده و بهره برداری سیاسی از خواسته های مردمی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری النخیل، "نوری المالکی" گفت : ما به دنبال تحقق خواسته های مردمی هستیم، اما برآورده شدن خواسته ها به شخص خاصی مربوط نمی شود، بلکه تلاش جمعی را می طلبد.

وی افزود: وزیر باید در وظایف خود قوی باشد ما دوره صد روزه برای وزیران قرار دادیم تا میزان مسئولیت پذیری آنها در قبال خواسته های مردمی را بسنجیم. نخست وزیر، مجلس و دستگاه قضایی همه باید مسئولیت پذیر باشند باید عملکرد مجلس در طی مدت صد روز ارزیابی شود تا توانایی آن معلوم شود.

نخست وزیر عراق گفت : دولت حمایت تظاهرکنندگان را برعهده دارد همچنین وظیفه حمایت از دارایی های عمومی مطابق قانون اساسی بر عهده دولت است. دولت با تظاهرات به صورت دموکراتیک برخورد کرده است و درباره برخی تخلفات تحقیق می شود.

مالکی اظهار داشت : برخی سعی دارند که از خواسته های مردمی  سوء استفاده کنند، در حالی که ما به خواسته ها گوش کردیم برخی مشروع و قابل قبول است، اما برخی دیگر در راستای ویرانی روند سیاسی و ابطال نتایج انتخابات و قانون اساسی است. استفاده از خواسته های مردم برای اهداف خاص مردود است.

کد مطلب 1268560

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