سه هزار و 900 هکتار از اراضی استان قزوین آفت زدایی شد

محمد حسین مصلحی راد در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: از این میزان سطح مبارزه 492 هکتار به صورت طعمه پاشی و سه هزار و 472 هکتار بصورت محلول پاشی بوده است.

به گفته وی به طور تقریبی در تمام شهرستانهای استان قزوین آلودگی به انواع ملخ ها وجود دارد ولی شهرستان قزوین و مراکز خدمات تابعه این شهرستان شامل لوشان، کوهین، رجایی دشت، رازمیان، معلم کلایه و حومه قزوین از آلودگی بیشتری نسبت به سایر شهرستان ها برخوردار است که مبارزه در این مناطق نیز بیشتر انجام شده است.

مصلحی راد گفت: مبارزه با ملخ در طول سه سال گذشته در کانونها انجام شده است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین خاطرنشان کرد: بر پایه گزارش سازمان حفظ نباتات ارزیابی مبارزه بسیار خوب بوده و این آفت به محصولات کشاورزی خسارتی به بار نیاورده است.

وی تصریح کرد: سموم مورد استفاده جهت مبارزه با انواع ملخ ها در طعمه پاشی از نوع سم کارمابل به همراه سبوس و در محلول پاشی دلتاتوین، مالایتون، فیسترویتون بوده است.