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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۵۲

سه هزار و 900 هکتار از اراضی استان قزوین آفت زدایی شد

سه هزار و 900 هکتار از اراضی استان قزوین آفت زدایی شد

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت‌: در سال زراعی جاری در سطح سه هزار و 964 هکتار مبارزه با آفت ملخ در اراضی کشاورزی استان انجام شد.

محمد حسین مصلحی راد در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: از این میزان سطح مبارزه 492 هکتار به صورت طعمه پاشی و سه هزار و 472 هکتار بصورت محلول پاشی بوده است.

به گفته وی به طور تقریبی در تمام شهرستانهای استان قزوین آلودگی به انواع ملخ ها وجود دارد ولی شهرستان قزوین و مراکز خدمات تابعه این شهرستان شامل لوشان، کوهین، رجایی دشت، رازمیان، معلم کلایه و حومه قزوین از آلودگی بیشتری نسبت به سایر شهرستان ها برخوردار است که مبارزه در این مناطق نیز بیشتر انجام شده است.

مصلحی راد گفت: مبارزه با ملخ در طول سه سال گذشته در کانونها انجام شده است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین خاطرنشان کرد: بر پایه گزارش سازمان حفظ نباتات ارزیابی مبارزه بسیار خوب بوده و این آفت به محصولات کشاورزی خسارتی به بار نیاورده است.

وی تصریح کرد: سموم مورد استفاده جهت مبارزه با انواع ملخ ها در طعمه پاشی از نوع سم کارمابل به همراه سبوس و در محلول پاشی دلتاتوین، مالایتون، فیسترویتون بوده است. 

کد مطلب 1268561

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