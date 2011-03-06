دیدار وزیر خارجه فرانسه با نمایندگان اخوان المسلمین مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "آلن ژوپه" در نخستین سفر خود به مصر با شماری از نمایندگان گروههای مخالف رژیم سابق این کشور از جمله اخوان المسلمین دیدار و گفتگو کرد.

این دیدار امروز یکشنبه در رستورانی در نزدیکی میدان التحریر قاهره انجام شد.

ژوپه پس از گفتگو با این نمایندگان به خبرنگاران گفت : دیدار جالبی داشتم. وی همچنین ادعا کرد که این دیدار دیدگاهش نسبت به گروه اخوان المسلمین را بهبود داده و عمق بخشیده است.

وزیر امور خارجه فرانسه همچنین یاد آور شد که اخوان المسلمین طرفدار اسلامی آزاد و دمکرات بوده و با تصویری که تا کنون از آن ارائه شده متفاوت است.