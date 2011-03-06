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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۲۱:۳۹

دیدار وزیر خارجه فرانسه با نمایندگان اخوان المسلمین مصر

دیدار وزیر خارجه فرانسه با نمایندگان اخوان المسلمین مصر

در ادامه تلاشهای هدفمند غربی ها برای مصادره انقلاب مردم مسلمان مصر، وزیر امور خارجه فرانسه امروز در قاهره با نمایندگان اخوان المسلمین و شمار دیگری از گروههای مخالف دولت مصر دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "آلن ژوپه" در نخستین سفر خود به مصر با شماری از نمایندگان گروههای مخالف رژیم سابق این کشور از جمله اخوان المسلمین دیدار و گفتگو کرد.

این دیدار امروز یکشنبه در رستورانی در نزدیکی میدان التحریر قاهره انجام شد.
 
ژوپه پس از گفتگو با این نمایندگان به خبرنگاران گفت : دیدار جالبی داشتم. وی همچنین ادعا کرد که این دیدار دیدگاهش نسبت به گروه اخوان المسلمین را بهبود داده و عمق بخشیده است.
 
وزیر امور خارجه فرانسه همچنین یاد آور شد که اخوان المسلمین طرفدار اسلامی آزاد و دمکرات بوده و با تصویری که تا کنون از آن ارائه شده متفاوت است.
کد مطلب 1268564

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