چناران فاتح مسابقات کشتی با چوخه خراسان رضوی شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، این مسابقات به میزبانی شهرستان چناران در دو رده سنی نوجوانان و جوانان با شرکت 500 کشتی گیر چوخه کار از هشت شهرستان خراسان از هفته گذشته آغاز و یکشنبه شب به پایان رسید.

در این دوره از مسابقات در رده سنی نوجوانان تیم روستایی قوچان و کلات دوم و سوم شدند در رده سنی جوانان مشهد و قوچان در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.

در هر دو رده سنی نتایج ذیل بدست آمد، در رده سنی نوجوانان و در وزن 50 کیلوگرم، عبدالله احمدی از چناران، حسین اقبال از چناران و محمد محمدی نیاز از تربت جام به ترتیب مقام های اول تا سوم را بدست آوردند.

در وزن 55 کیلوگرم، حامد میرزاپور از تربت جام، امیر حسین اقبال از چناران و حمیدلعل نظام از چناران مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

در وزن 60 کیلوگرم، حمیدرضا مظلوم از کلات مقام اول، امیرحسین اقبال از چناران و حمید لعل نظام از چناران مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

حمیدرضا مظلوم از کلات مقام اول، حامدگل فخرمحمدی از قوچان مقام دوم و سعید سعادتی از نیشابور مقام سوم را از آن خود کردند.

در وزن 66 کیلوگرم، محمدرضا ارجمند از قوچان، اسماعیل شجاعی از کلات و رضاکیهان از چناران مقام های اول تا سوم را بدست آوردند.

در وزن 73 کیلوگرم، پوریا دادخواه از چناران مقام اول، مصطفی ابراهیم از قوچان مقام دوم و مجتبی شبراز چناران مقام سوم را کسب کردند.

دررده سنی بزرگسالان و در وزن 65 کیلوگرم، اسماعیل صنعت گل از سرخس، هادی پگاه از چناران، صادق منصف از قوچان حائز رتبه های اول تا سوم شدند.

در وزن 75 کیلوگرم، مصطفی آهوگیر از مشهد مقام اول، محمد رزم آرا از تایباد مقام دوم و اصغر پور بقایی از مشهد مقام سوم را کسب کردند.

در وزن 85 کیلوگرم، محسن حسن پور از چناران، محسن چوپانی از مشهد و جعفر یونسی از قوچان رتبه های اول تا سوم را بدست آوردند.

در وزن به اضافه 85 کیلوگرم، حسن ثانی از قوچان، رضا مخیری از چناران و روح الله حامد از فریمان به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند.



