موفقیت دانشجوی قزوینی در جشنواره بین المللی دوسالانه نهج البلاغه

به گزارش خبرگزاری مهر در قزوین مقاله رضا کیان، دانشجوی رشته مهندسی برق این دانشگاه در پنجمین جشنواره بین المللی دو سالانه نهج البلاغه ویژه دانشگاهیان در بخش دانشجویی با عنوان سیره سیاسی حضرت علی (ع) با کسب رتبه ششم به عنوان مقاله برگزیده انتخاب شد و با اهدای لوح و تندیس مورد تقدیر قرار گرفت.

رضا کیان به عنوان تنها فرد برگزیده در این جشنواره بود که در رشته فنی و مهندسی و در مقطع کارشناسی تحصیل می کرد در حالی که سایر شرکت کنندگان در رشته های علوم انسانی و قرآنی و در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا شرکت کرده بودند.



هم چنین دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین به دلیل بهترین ارائه مقاله در10 دقیقه موفق به کسب نمره الف از سوی هیئت داوران این جشنواره و دریافت تندیس شد.

از نکات برجسته مقاله این دانشجو، تقدیر ویژه حجت الاسلام دکتر صاحبی، رئیس کمیته علمی جشنواره و حجت السلام خالد غفوری، استاد جامعه المصطفی العالمیه عراق و نویسنده کتاب فقه الامام علی (ع) از مقاله رضا کیان بود.

پنجمین جشواره بین المللی دو سالانه نهج البلاغه با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها در دو بخش دانشجویی و استادان و با پذیرش420 مقاله از 52 هزار مقاله ارسالی در شهر مشهد مقدس برگزار شد.

برگزاری بخش نخست مسابقات سراسری قرآن و عترت ویژه کارکنان

مرحله ی مقدماتی بخش کتبی اولین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت (ع) کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی قزوین با حضور60 نفر برگزار شد.

در این مرحله که هم زمان با سایر دانشگاه های آزاد اسلامی سراسر کشور برگزار شد؛60 نفر از کارکنان این دانشگاه در دو رشته کتبی زندگانی پیامبر و رشته نماز با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در پایان این مرحله پنج نفر که بالاترین امتیاز را کسب کنند به مرحله نهایی راه پیدا می کنند.

این مسابقه با همکاری معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برگزار شد.