به گزارش خبرنگار مهر، حسن مهدی پور در مراسم افتتاح سی‌ و یکمین شعبه بیمه توسعه در شهرستان ساری افزود: مازندران بستر مناسبی برای توسعه بیمه‌ای دارد و رتبه ششم تولید حق بیمه را در کشور داراست.

وی خاطرنشان کرد: ایران در بخش بیمه با 76 سال سابقه کار بیمه‌ای در جایگاه پایینی قرار دار و باید به مانند توسعه اقتصادی در بین 30 کشور دنیا از نظر بیمه‌ای قرار گیرد.

عضو هیئت عامل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه رتبه ایران در صنعت بیمه با رتبه‌های جهانی فاصله دارد، افزود: متاسفانه تحصیل کرده‌های جامعه‌ بیمه را امری فانتزی فرض می‌کنند.

مهدی پور با بیان اینکه خدمتگزاران بیمه‌ای باید بیمه را بیشتر بین مردم تبلیغ کنند، افزود: نباید فرهنگ بیمه در بین مردم به یک امری اجباری تبدیل شود.

وی با اعلام اینکه مردم بیمه را صرفاً در حد بیمه اتومبیل می‌شناسند و صرفاً به منظور دریافت خسارات ناشی از تصادفات اتومبیل مورد نظر خود را تحت پوشش بیمه خاص قرار می‌هند، افزود: حق بیمه‌ای که 22 شرکت بیمه‌ای دولتی و خصوصی کشور سالانه از مردم دریافت می‌کنند چهار هزار و 600 میلیارد تومان است.

این مسئول بیمه مرکزی ایران با بیان اینکه حدود 50 درصد خسارت‌های پرداختی شرکت های بیمه‌ای مربوط به بیمه اتومبیل و شخص ثالث است، اظهار داشت:‌ در کشورهای دنیا مردم برای اینکه آرامش روانی و تعادل اجتماعی را حفظ کنند بیمه‌های زندگی را توسعه دادند چرا که بیمه‌های زندگی سبب آرامش افراد می‌شود.

وی با ابراز تاسف از اینکه فقط شش درصد از حق بیمه پرداختی مردم ایران مربوط به بیمه زندگی است، این سرانه را در کشورهای دنیا حدود 60 درصد اعلام کرد و افزود: 22 شرکت تجاری که اکنون در صنعت بیمه فعال هستند باید زمینه مشارکت مردم را در بیمه های زندگی و عمر فراهم کنند.

وی با بیان اینکه بیمه توسعه در ابتدای راه برای چتر حمایتی مردم قرار دارد، افزود: تعداد شعبات این بیمه در استان مازندران باید بیشتر شود.

وی بیان داشت: مردم ایران سالانه 60 دلار حق بیمه پرداخت می‌کنند این در حالی است که سرانه پرداخت انواع حق بیمه‌های مردم کشورهای دنیا در سال به چهار هزار دلار می‌رسد.

وی در پایان گفت: مازندران استانی با پتانسیل بالا برای پوشش بیمه‌ای بوده و شرکت‌های بیمه‌گر باید در مازندران گسترده‌تر فعالیت کنند.

به گزارش مهر، در مراسم افتتاحیه شعبه بیمه توسعه شهرستان ساری جمعی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان و برخی مدیران استان‌های مازندران و امام جمعه جویبار حضور داشتند.