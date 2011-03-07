مصر تحت حکومت مبارک مضحکه جهان عرب بود

به گزارش خبرگزاری مهر، "برنارد هایکل" پروفسور و کارشناس مسائل خاورمیانه در دانشگاه پرینستون آمریکا در گفتگو با روزنامه "زوددویچه سایتونگ" درباره انقلابها در جهان عرب اظهار داشت: همه آنچه ملتهای عرب می خواهند احترام و امکان تحقق بخشیدن به خواسته هایشان است.

وی در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت: غرب و القاعده از همه جا بی خبر هستند و در تاریکی قدم می زنند.

وی در بخش دیگری از این گفتگو خاطرنشان کرد: زبان مبارک دیکتاتور مصر همواره بنده نوازانه بود. او مانند بچه های احمق با شهروندانش رفتار می کرد. او کلیشه ای استدلال می آورد و دست مخفی بیگانگان و توطئه های یهودیان و آمریکاییها پشتوانه کارهای او بود.

این استاد آمریکایی همچنین تاکید کرد: انقلاب تونس نشان داد که امکان غلبه بر ترس وجود دارد.

وی افزود: قذافی از تحولات تونس و مصر درس نگرفت. او ذاتا بی رحم و خشن است.

وی در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت: مصر تحت حکومت مبارک نقش تاریخی خود به عنوان یک مرکز فرهنگی و مذهبی در منطقه را از دست داد.وی کشورش را به سمت نابودی سوق داد و تحت حکومت او مصر به مضحکه ای در جهان عرب تبدیل شد.

هایکل در بخش دیگری از این گفتگو تاکید کرد: اگر در مصر یک حکومت دموکراتیک روی کار آید ممکن است که گروههای مذهبی مانند اخوان المسلمین نیز برخی جایگاهها در پارلمان را اشغال کنند که این خوب است.

وی افزود: کشورهای جهان عرب همواره علاقه به حرکت های مذهبی داشته اند. یک موج بزرگی از اسلامگرایی مصر و تمام منطقه خاورمیانه را در برگرفته است. مردم این منطقه حالا مذهبی تر و محافظه کارتر شده اند.

وی افزود: مذهب اسلام خواهان عدالت اجتماعی و حکومتی است که مسئول بوده و رفاه یک ملت را پایمال نکند. از نظر اسلام شکنجه قابل قبول نیست.

این پروفسور آمریکایی در بخش دیگری از این گفتگو تاکید کرد که واکنش آمریکا با نام دفاع از آزادی در برابر حملات 11 سپتامبر نتیجه عکس داشت. آمریکایی ها از یک طرف به عراق هجوم بردند و از طرف دیگر در کشورهایی مانند مصر ساختارهای دیکتاتوری را تقویت کردند.