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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۰۷

وقوع 80 فقره سیل طی دو دهه در گلستان

وقوع 80 فقره سیل طی دو دهه در گلستان

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون اداره کل منابع طبیعی گلستان گفت: از سال 70 تاکنون 80 فقره سیل کوچک و بزرگ استان را درنوردیده است.

 

ابوطلاب قزلسفلو در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: بیشتر این سیل ها در ایام بهار و تابستان در استان رخ داد و تاکنون منجر به بروز خسارتهای فراوان شده است.

وی اظهار داشت: با توجه به موقعیت استان و شرایط ناپایدار جوی، سیل از جمله تهدیدها در استان محسوب می شود و این استان سیلخیزترین استان کشور است.
 
وی خاطرنشان کرد: تاکنون سیل خسارتهای ملی فراوانی در استان برجای گذاشت و بیشتر این خسارتها مربوط به سیل سال 70 بوده است.
 
 
ثبت 3400 میلیارد ریال خسارت ناشی از سیل
 
معاون اداه کل منابع طبیعی گلستان افزود: میزان خسارتهای سیل سال 70 که در کارگروه آبخیزداری ثبت شد بیش از سه هزار و 400 میلیارد ریال است.
 
قزلسفلو عنوان کرد: برای پیشگیری و کاهش خسارتهای ناشی از سیل باید، مدیریت کرد و تا میزان آسیبها کاهش یابد.
 
وی افزود: در مجموع 180 میلیارد ریال در سطح استان برای فعالیتهای آبخیزداری و مطالعات اجرایی هزینه شده است.
 
معاون اداره کل منابع طبیعی گلستان اظهار داشت: در سالجاری نیز در تلاش هستیم برای هماهنگی دستگاههای مختلف استفاده کنیم تا نسبت به پیشگیری از وقوع حوادثی مانند سیل اقدام شود.

کد مطلب 1268575

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