تیم ملی تکواندو بامداد پنجشنبه راهی آلمان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی تکواندو که خود را برای حضور در بیستمین دوره رقابتهای قهرمانی جهان آماده می کند بامداد پنجشنبه برای شرکت در تورنمنت بین المللی آلمان در صورتی راهی این کشور می شود که سفارت آلمان روادید اعضای تیم را صادرکند.

تورنمنت بین المللی آلمان از جمله رقابتهای رده A جهان است که همه ساله با حضوربیش از 500 تکواندوکار برگزار می شود. این رقابتها شنبه و یکشنبه آینده برگزار خواهد شد. ازمیان 16 تکواندوکار حاضر در اردوی تیم ملی معتمد ، حجی زواره و کرمی آسیب دیده هستند و به احتمال فراوان و در صورت تائید پزشک تیم در رقابتهای آلمان مبارزه نخواهند کرد.

علاوه بر این سه تکواندوکار کوروش رجلی، ‌میثم باقری، یاسین اکبر نتاج، ‌فرزاد عبداللهی، علیرضانصر آزادانی، فرشاد فروغی کیا،‌ داود عبدالرضایی،‌ جلال خدامی، بهنام بیات،‌ حمیدرضابیات، ‌سعید امیری،‌ مجید رجبی و سید احسان نقیب زاده با هدایت مهماندوست ، افلاکی و مغانلو به آلمان اعزام می شوند.



ضمن اینکه نیره رستمی، سامانه رضایی، فاطمه نعمتی، سمانه شش پری، راحله آسمانی، سوسن حاجی پور، پریسا فرشیدی ،دینا پور یونس، نگین عباس زاده،عاطفه نیک آبادی، فاطمه روحانی و سارا خوش جمال فکری هم با هدایت 'جانگ یول جینگ' سرمربی اهل کره جنوبی ترکیب تیم ملی بانوان را در این مسابقات تشکیل می دهند.