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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۲۳

شکریان خواستار شد:

برنامه های فرهنگی دینی ادارات در نوروز بیشتر شود

برنامه های فرهنگی دینی ادارات در نوروز بیشتر شود

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به گردشگر پذیر بودن استان، از دستگاههای فرهنگی خواست برنامه های فرهنگی دینی خود را در ایام نوروز بیشتر کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر شکریان شامگاه یکشنبه در جلسه برنامه ریزی فرهنگی نوروز 90 افزود: با توجه به اتمام سال 89 و نزدیک شدن به سال جدید باید تمهدیدات لازم را جهت فعال سازی مراکز و فعالیتهای فرهنگی برای مسافرین و گردشگران در ایام نوروز فراهم آورریم.

وی با بررسی گزارش عملکرد سال گذشته ایام نوروز افزود : مازندران در سال گذشته به عنوان مسافرخیز ترین استان در سطح کشور در طی ایام نوروز شناخته شده است و باید نسبت به سال گذشته تلاش بیشتری در زمینه فراهم سازی بستر مناسب فرهنگی در استان صورت گیرد.

در ادامه این جلسه، تهیه بروشور احکام مسافر و آداب سفر، حضور فعال در ستاد تسهیلات نوروز استان، تهیه بروشور فرمایشات مقام معظم رهبری و امام خمینی (ره)، ارسال پیامک های نوروزی با استفاده از احادیث، فعال سازی سایت تبیان ویژه ایام نوروز، اعزام نخبگان جوان و موسسات قرآنی به مناطق جنوبف اعزام راهیان نور ویژه پرسنل، اعزام مبلغین به مساجد شبانه روزی جهت اقامه نماز جماعت،اعزام مبلغین به مناطق تفریحی، اهدای هدایای معنوی و اجرای برنامه های فرهنگی در مناطق تفریحی و جنلگی استان مصوب شد.

اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران در بابل مستقر است.
 

کد مطلب 1268577

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