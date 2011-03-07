برنامه های فرهنگی دینی ادارات در نوروز بیشتر شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر شکریان شامگاه یکشنبه در جلسه برنامه ریزی فرهنگی نوروز 90 افزود: با توجه به اتمام سال 89 و نزدیک شدن به سال جدید باید تمهدیدات لازم را جهت فعال سازی مراکز و فعالیتهای فرهنگی برای مسافرین و گردشگران در ایام نوروز فراهم آورریم.

وی با بررسی گزارش عملکرد سال گذشته ایام نوروز افزود : مازندران در سال گذشته به عنوان مسافرخیز ترین استان در سطح کشور در طی ایام نوروز شناخته شده است و باید نسبت به سال گذشته تلاش بیشتری در زمینه فراهم سازی بستر مناسب فرهنگی در استان صورت گیرد.

در ادامه این جلسه، تهیه بروشور احکام مسافر و آداب سفر، حضور فعال در ستاد تسهیلات نوروز استان، تهیه بروشور فرمایشات مقام معظم رهبری و امام خمینی (ره)، ارسال پیامک های نوروزی با استفاده از احادیث، فعال سازی سایت تبیان ویژه ایام نوروز، اعزام نخبگان جوان و موسسات قرآنی به مناطق جنوبف اعزام راهیان نور ویژه پرسنل، اعزام مبلغین به مساجد شبانه روزی جهت اقامه نماز جماعت،اعزام مبلغین به مناطق تفریحی، اهدای هدایای معنوی و اجرای برنامه های فرهنگی در مناطق تفریحی و جنلگی استان مصوب شد.

اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران در بابل مستقر است.

