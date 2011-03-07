ساخت 8 مجتمع فرهنگی هنری گلستان محقق نشده است

غلامرضا منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این طرح ها در شهرستان های رامیان، فاضل آباد و کلاله به بهره برداری رسیده است.

وی گفت: مجتمع فرهنگی هنری در شهرستان های رامیان و فاضل آباد در سال گذشته افتتاح شده و در دهه فجر امسال نیز یکی دیگر از این مجتمع ها در شهرستان کلاله به بهره برداری رسیده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان، با بیان اینکه روند ساخت مجتمع های فرهنگی هنری در سایر شهرستان ها نیز ادامه دارد، افزود: ساخت این مجتمع ها در سایر نقاط استان در حال پیگیری است.



وی در خصوص مجتمع فرهنگی و هنری شهر گرگان نیز گفت: ساخت این مجتمع در شهر گرگان تا کنون بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و پیش بینی می شود در سال 90 آماده بهره برداری شود.



منتظری خاطرنشان کرد: کمبود و عدم تخصیص اعتبار از دلایل اصلی تأخیر در ساخت این مجتمع ها بوده است.



وی با اشاره به ساخت 11 مجتمع فرهنگی هنری در این استان، گفت: کمبود و عدم تخصیص اعتبار از دلایل اصلی تأخیر در ساخت این مجتمع ها بوده است.



منتظری افزود: با توجه به جمعیت بیش از یک میلیون و 600 هزار نفری استان، زیرساخت های فرهنگی آن پیشرفت خوبی نداشته ولی با سفرهای هیئت دولت به گلستان، بخش فرهنگی نیز شاهد مصوباتی بود که اجرای کامل آنها می تواند تا حدودی خلاء نبود فضاهای فرهنگی در استان را بپوشاند.



وی افزود: با اجرایی شدن مصوبات سفر در حوزه فرهنگ و هنر، آینده روشنی پیش روی مردم فرهنگ مدار استان گلستان ترسیم می شود که با اجرای کامل آنها، محرومیت از سیمای فرهنگی استان نیز زدوده می شود.



منتظری، با اشاره به افتتاح مجتمع فرهنگی شهرستان کلاله در دهه فجر، یادآور شد: ساخت 11 مجتمع فرهنگی، هنری در 11 شهرستان با مشارکت استانداری، نهاد ریاست جمهوری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از مصوبات سفر اول هیئت دولت به استان بوده است.