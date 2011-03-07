دومین جشنواره قرآنی خانواده مازندران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید قربانی رئیس دارالقرآن اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران در این مراسم گفت: در این دولت توجه به قرآن با دولتهای دیگرقابل مقایسه نیست چرا که دولت های قبلی فقط صحبت قرآنی می کردند اما توجه کافی نمی کردند.

وی افزود: کار پسندیده این جشنواره این است که پدر و مادر در کنار فرزند بصورت یک خانواده قرآنی در کنار هم حضور دارند و بهترین و زیباترین هدیه به خانواده همان آرامش قرآنی است.

وی افزود: هر چه خانواده ها به اهل بیت و قرآن نزدیک تر می شوند، صفا و آرامش در خانواده ها زیباتر می شود و این یک حقیقت است.

قربانی تصریح کرد: این مسابقات در بخش های ترتیل، تفسیر، حفظ سوره کهف و دانستنی‌های قرآن به صورت همزمان برگزار شد.

در این همایش خانواده های قرآنی با هم به رقابت کرده که خانواده‌های خیر اندیش از بابل، خانواده شاکریان و رضوانی هر دو از بهشهر به ترتیب اول تا سوم شدند که در پایان جوایز خود را دریافت کردند.

