113 عضو کانون مداحان مازندران تجلیل می شوند

سید کریم صادق نیا به مهر گفت: به پاس قدردانی، فعال سازی، ساماندهی و پرونده سازی، برگزاری دوره های آموزشی و سایر فعالیت های این اعضاء برای مداحان، این تقدیر و تجلیل صورت می گیرد.

وی تصریح کرد: مراسم تجلیل از سوی اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران برای نخستین مرحله برای 113 نفر از تمامی اعضای کانون مداحان در 21 شهر این استان از طرح حمایت از تشکل های میان تخصصی به صورت نقدی انجام خواهند شد.

مسئول تشکلهای دینی اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران یادآور شد: تا پایان سال جاری، 126 نفر از اعضای شورای هیئت های مذهبی مازندران از طرح حمایت تشکل های میان تخصصی به صورت نقدی تجلیل خواهند شد.

صادق نیا افزود: مراسم تجلیل 113 نفر از اعضای کانون مداحان مازندران، نیمه دوم اسفند سال جاری از سوی ادارات تبلیغات اسلامی شهرهای مازندران صورت خواهد گرفت.

