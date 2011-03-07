رهنما سرمربی تیم ملی کاراته شد/ مربی خارجی بانوان وارد تهران شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای کاراته قهرمانی در رده های سنی مختلف تیرماه در چین برگزار خواهد شد و بر اساس تصمیم فدراسیون، اردوی تیم ملی بزرگسالان از 23 اسفندماه آغاز خواهد شد. این اردو با برگزاری رقابتهای ورود به اردو برای نفرات سوم و منتخبین کمیته فنی تشکیل می شود.

سیروس یزدانی نایب رئیس فدراسیون در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر در مورد کادر فنی تیم ملی گفت: مدیر سازمان تیم های ملی هنوز مشخص نشده است ولی مسعود رهنما سرمربی تیم ملی در رقابتهای قهرمانی آسیا خواهد بود و همکاران وی را نیز به زودی معرفی خواهیم کرد.

وی ادامه داد: تیم جوانان نیز با هدایت علیرضا کتیرایی در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت می کند. این تیم تمرینات خود ر آغاز کرده و رقابتهای انتخابی نیز انجام شده است. ضمن اینکه "پتروویچ" مربی صربستانی تیم بانوان هم شب گذشت به تهران آمد.

نایب رئیس فدراسیون کاراته در مورد سازمان لیگ هم گفت: قصد داریم برای ارتقاء لیگ در موارد مختلف تغییراتی را در این بخش ایجاد کنیم که بعد از انتخاب مسئول جدید آن، سایر برنامه ها را نیز اعلام می کنیم.

یزدانی در پایان پیرامون دعوتنامه آمریکا گفت: در شرایط فعلی در پی تشکیل اردوی تیم ملی هستم. بعد ا آن در مورد این دعوتنامه سازمان تربیت بدنی و شورای برون مرزی باید تصمیم گیری کند.