اجرای 2200 طرح خوداشتغالی در کمیته امداد مازندران

ابراهیم باغبانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تعداد طرح های خود اشتغالی کمیته امداد مازندران تا پایان سال برای مددجویان به دو هزار و 580 طرح خواهد رسید.

وی خاطر نشان کرد: با اجرای طرح های خوداشتغالی برای مددجویان، تعداد کثیری از این خانواده ها به صورت اختیاری از پوشش حمایتی امداد خارج شدند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) مازندران با اشاره به اینکه هزار و 444 نفر از خانواده های امداد نیز در سال جاری تحت آموزشهای اشتغالزایی قرار گرفتند تصریح کرد: هزار و 280 طرح خوداشتغالی مددجویان کمیته امداد مازندران دارای بیمه اجتماعی است.

باغبانی با بیان اینکه طرح نظام جدید آموزشی خانواده برای 200 خانوار کمیته امداد به صورت پایلوت انجام شده است اظهار داشت: این خانواده ها دارای یک مشاور مذهبی و روحانی می شوند.

کمک 126 میلیارد ریالی مردم مازندران به کمیته امداد

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) مازندران در ادامه با اشاره به افزایش مشارکتهای مردمی مازندران به کمیته امداد اظهار داشت: مازنیها 126 میلیارد ریال در یازده ماهه امسال به کمیته امداد استان کمک کردند.

وی با بیان اینکه نیمی از وجوه اخذ شده مردمی از طریق صندوق های صدقات صورت گرفته است افزود: مازنیها در این مدت 60 میلیارد ریال پول در صندوقهای صدقات ریختند.

باغبانی در ادامه از اجرای طرح امداد همیار برای نخستین بار در کشور در سه شهرستان بهشهر، جویبار و بابلسر خبر داد و گفت: تمام محیط های شهری، محلات و مناطق شهری استان فعال می شوند.

وی با بیان اینکه 134 واحد مسکونی سفر مقام معظم رهبری به مددجویان شهرستانهای نوشهر و چالوس داده می شود افزود: برای اجرای این طرح ملی اعتباری بالغ بر 20 میلیارد ریال هزینه شده است.

مدیرکل کمیته امداد مازندران افزود: 771 واحد مسکونی در استان از سوی کمیته امداد برای مددجویان در حال ساخت است.