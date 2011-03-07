بانک اطلاعات بانوان ورزشکار روستایی خراسان رضوی ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، ربابه معراجی یکشنبه شب در حاشیه برگزاری سومین المپیاد ورزش روستایی و عشایری درخواف و در جمع خبرنگاران افزود: در این بانک اطلاعات شخصی، هنرهای فردی در بخش ورزش، فراگیری دوره های مختلف و مقام های کسب شده جمع آوری و گردآوری می شود.

وی بیان کرد: شناسایی ورزشکاران زنان روستایی، دسته بندی ورزشکاران و بهره گیری از توان آنان در اعزام به مسابقات، برگزاری مسابقات محلی و منطقه ای و فراهم کردن زیر ساخت های لازم برای توسعه ورزش ازاهداف ایجاد این بانک است.

رئیس کمیته بانوان هیئت ورزش روستایی و عشایری خراسان رضوی گفت: طناب زنی و طناب کشی، تنیس روی میز، شطرنج و دومیدانی ازجمله رشته های فعال در بین دختران روستایی است.

وی افزود: توسعه ورزش های زنان روستایی دراولویت نخست قرارگرفته که به سلامت جسم و روح آنان می انجامد.