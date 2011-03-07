۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۴۴

بانک اطلاعات بانوان ورزشکار روستایی خراسان رضوی ایجاد می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس کمیته بانوان هیئت ورزش روستایی و عشایری خراسان رضوی گفت: برای نخستین بار بانک اطلاعات بانوان ورزشکار روستایی در این استان ایجاد می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، ربابه معراجی یکشنبه شب در حاشیه برگزاری سومین المپیاد ورزش روستایی و عشایری درخواف و در جمع خبرنگاران افزود: در این بانک اطلاعات شخصی، هنرهای فردی در بخش ورزش، فراگیری دوره های مختلف و مقام های کسب شده جمع آوری و گردآوری می شود.

وی بیان کرد: شناسایی ورزشکاران زنان روستایی، دسته بندی ورزشکاران و بهره گیری از توان آنان در اعزام به مسابقات، برگزاری مسابقات محلی و منطقه ای و فراهم کردن زیر ساخت های لازم برای توسعه ورزش ازاهداف ایجاد این بانک است.
 
رئیس کمیته بانوان هیئت ورزش روستایی و عشایری خراسان رضوی گفت: طناب زنی و طناب کشی، تنیس روی میز، شطرنج و دومیدانی ازجمله رشته های فعال در بین دختران روستایی است.
 
وی افزود: توسعه ورزش های زنان روستایی دراولویت نخست قرارگرفته که به سلامت جسم و روح آنان می انجامد.
