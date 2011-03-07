به گزارش خبرنگار مهر، این آخرین مرحله از اردوی آماده سازی تیم ملی جودو قبل از پایان سال است و تا 27 اسفندماه ماه نفرات تیم ملی روزانه دو جلسه زیر نظر کادر فنی تمرین خواهند کرد. پس از پایان اردو، به دلیل تعطیلات نوروزی اردوی تیم ملی تا روز چهارم فروردین تعطیل خواهد شد.

طبق برنامه قرار است در ابتدای سال جدید اردوی تیم ملی در یکی از شهرستان ها که آب و هوایی نزدیکی با ابوظبی محل برگزاری رقابتهای قهرمانی آسیا دارد تشکیل شود. تیم ملی جودو قرار است فروردین ماه با ترکیب دلیریان، میراسماعیلی، معلومات، قاسمی نژاد، محمد نیا، محجوب و رودکی در رقابتهای قهرمانی آسیا به میزبانی امارات شرکت کند.

براساس اعلام اتحادیه جودوی آسیا این رقابت‌ها طی روزهای پنجم و ششم آوریل (16 و 17 فروردین‌ماه) به میزبانی امارات در شهر ابوطبی برگزار خواهد شد.