حکم ماموریتی که پایانش امضا نمی شود/ محیطبانان مظلومی که قربانی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، پیکر مطهر چهار شهید محیط بان اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان روز یکشنبه با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده های داغدیده این چهار شهید و همکارانشان در سنندج تشییع شد و سپس در بهشت محمدی سنندج به خاک سپرده شد.

هنوز هم شاید همکاران و خانواده های مسعود علیخانی، کمال حسین پناهی، معمر مرغوبی و محمود احمدی نژاد باور ندارند که دیگر این چهار محیط بان برای همیشه از این دنیا سفر کرده و به درجه رفیع شهادت نائل آمده اند و یا شاید تاکنون هم در شوک این اتفاق ناگوار باشند ولی دیگر باید پذیرفت که این چهار دوستدار محیط زیست و منابع طبیعی قربانی دسیسه ها و توطئه های شده اند که امنیت و آرامش در کردستان را نشانه رفته است.

دیروز و در مقابل مسجد جامع سنندج مردم از هر قشری حاضر بودند و همه از این حادثه دلخراش مبهوت و ناراحت، اینجا همه در غم از دست دادن چهار محیط بان نمونه استان کردستان آه و ناله می کردند، ولی علاوه بر خانواده های این چهار شهید، ناراحت تر از همه محیط بانانی بودند که با لباس متحدالشکل آمده بودند تا همکاران خود را برای آخرین بار بدرقه کنند.

اشک های محیط بانان و تعریف کردن خاطراتی از همکاری با این چهار شهید، شعارهای مردم شهید پرور و همیشه در صحنه سنندج در محکومیت این اقدام ضد بشری که از سوی همه اقشار و مسئولان محکوم شد، تصاویری است که شاید توصیف آن کاری بس مشکل باشد و شاید هم هیچ دوربین عکاسی و تصویربرداری نتواند گوشه ای از این حادثه غم انگیز را به تصویر بکشد.

همه همکاران این چهار شهید در این روز و برای خداحافظی و بدرقه همکاران خود گرد هم آمده بودند و چشم های همه از ناراحتی و گریه سرخ شده بود و در نگاه و صورت آنها می شد غم را به وضوح مشاهده کرد ولی در این میان حضور جمعی از اعضای سازمان های مردم نهاد حوزه محیط زیست نیز در نوع خود جالب توجه بود.

در میان آنها یکی از پیشکسوتان این عرصه یعنی احمد نیلوفری که بیش از چهار دهه است به عنوان فعال محیط زیست فعالیت می کند، در مسیر با من همکلام شد و از این حادثه دلخراش ناراحت بود و در عین حال از مظلومیت محیط زیست استان کردستان صحبت به میان آورد.

احمد نیلوفری که دارای مدرک دکتری است و دبیری انجمن سبز سقز را بر عهده دارد، ضمن محکوم کردن این جنایت ضد بشری می گوید: این اقدام از سوی هر فرد، گروه و یا جریانی که صورت گرفته باشد در چهارچوب و قالب هیچ قانونی تعریف نمی شود و این جنایتی در حق بشریت است.

وی از مسئولان دستگاه های قضایی و متولیان انتظامی و امنیتی استان کردستان هم درخواستی دارد و در این رابطه افزود: بدون شک همه مردم به ویژه خانواده این عزیزان انتظار دارند که مسببین این جنایت هر چه سریعتر شناسایی و به سزای این عمل فجیع خود برسند.

در مراسم تشییع پیکر این چهار شهید محیط بان که در عین مظلومیت و در حین انجام ماموریت اداری به درجه رفیع شهادت نائل آمده بودند، علاوه بر خانواده های معظم شهدا و ایثارگر، جمعی از مسئولان ارشد استان به ویژه استاندار کردستان و دو تن از معاونین وی نیز حضور داشتند.

در این مراسم همچنین فرماندار سنندج و معاونین وی، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر سنندج، شماری از فرماندهان نظامی و انتظامی استان کردستان، شماری از مدیران کل ادارات و سازمان های دولتی نیز حضور داشتند و برای آخرین بار با این چهار شهید خداحافظی کردند.

موسی مرادیانی که هم اکنون معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استاندار کردستان است و پیش از این چندین سال پست معاونت عمرانی استاندار را بر عهده داشت از جمله اولین مدیر و مسئول استان بود که در جلو مسجد جامع حاضر شده و در این مراسم شرکت کرد.

وی نیز به شدت از این حادثه ناراحت بود و می گفت: من به شخص نمی دانم که هدف عوامل این جنایت چه بوده و با چه توجیهی دست به این اقدام زده اند، ولی این را می دانم که هیچ انسانی در این کده خاکی دست به اقدامی این چنین نمی زند چرا که خدمت گذاری به طبیعت و محیط زیست کار ارزشمندی است و باید فعالان در این حوزه را تشویق و ترغیب کرد.

موسی مرادیانی ادامه داد: فعالیت در حوزه محیط زیست با هر عنوان و پستی که باشد مهم و قابل احترام است و انتظار می رود که عوامل این حادثه هر چه سریعتر دستگیر و به سزای این عمل ضد بشری و وحشیانه خود برسند.

آری دیگر مسعود عیلخانی در محیط زیست کردستان نیست تا با روی همیشه خندان و بشاشش به ماموریت های اداری برود و از گونه های نادر جانوری در استان محافظت کند، دیگر از کمال حسین پناهی که در عین انجام وظیفه محیط بانی، ادامه تحصیل هم می داد و گاهی هم برای نشریات می نوشت خبری در میان نیست، در این بین هم نباید محمود احمدی نژاد را از یاد برد کسی که در این عرصه موسی سپید کرده بود و همین سال گذشته بود که به عنوان محیط بان نمونه استان کردستان معرفی شد و جایزه هم برد و بدون شک محیط بانان اداره کل حفاظت محیط زیست با یادآوری خاطران شیرین معمر مرغوبی دلشان برای وی تنگ و همواره یادش را گرامی می دارند.

این چهار شهید محیط بان نیز رفتند ولی چیزی که باقی می ماند حسرت همه مردم استان کردستان است و دوستداران محیط زیست که چهار یار خود را در حادثه ای دلخراش از دست دادند و باید تا سالهای سال برای رفتشنان حسرت بخورند و با خاطراتشان زندگی کنند.

این چهار شهید هم قربانی توطئه ها و دسیسه های شدند که از سوی هر گروه و جریانی که روی داده محکوم است و شکست خورده و مسببین این جنایت بدون شک دو شب گذشته را آرام سر روی بالش نگذاشته و ضجه های پدران و مادران، فرزندان و همکاران دغدار همواره با آنها بوده و خواهد بود.