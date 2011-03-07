تقویم ورزشی

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز دوشنبه شانزدهم اسفندماه سال 1389 هجری شمسی مصادف است با دوم ربیع الثانی سال 1432 هجری قمری و برابر است با هفتم مارس سال 2011 میلادی.

- هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

* شهرداری تبریز - سپاهان اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

* پاس همدان - پرسپولیس تهران، ساعت 16:15، ورزشگاه قدس همدان

- در دور برگشت مرحله نیمه‎نهایی مسابقات بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا امروز تیم‌های ذوب‌آهن ایران و الجلا سوریه در ورزشگاه ملت اصفهان به مصاف همدیگر می‌روند.

- هفته بیست و نهم مسابقات فوتبال لیگ برتر انگلستان امشب با برگزاری دیدار تیم‌های بلاکپول و چلسی به پایان می‌‍رسد.

- هفته بیست و هفتم مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا امشب با برگزاری دیدار تیم‌های لاکرونیا و سوسیه‌داد به پایان می‌‍رسد.