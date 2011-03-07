مسئولان ریشه های حوادث تروریستی در کردستان را بخشکانند

سید عماد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: متاسفانه طی دو سال اخیر حوادث تروریستی به صورت زنجیره ای در استان کردستان روی داده و در این دو سال از اقشار مختلف مردم مورد حمله های مسلحانه قرار گرفته و به شهادت رسیدند که باید مسئولان و متولیان امر با تلاش بیشتر از وقوع این حوادث تروریستی جلوگیری کنند.

وی عنوان کرد: طی سالهای 88 و 89 در چندین مورد شاهد حوادث تروریستی در استان کردستان هستیم که متاسفانه در این بین شماری از شخصیت ها و چهره های برجسته مذهبی، اقشار مختلف مردم، پرسنل تلاشگر سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و حتی محیط بانان اداره کل حفاظت محیط زیست به شهادت رسیده اند و نکته نگران کننده تر ادامه این روند است که باید هر چه سریعتر با برنامه ریزی از بروز حوادث این چنین در استان جلوگیری کرد.

عضو مجمع نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم قرائت گزارش و بررسی های صورت گرفته از سوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی و اطلاع رسانی درست در خصوص حوادث تروریستی سال گذشته در استان، خاطرنشان کرد: در حالی که کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در جریان حوادث تروریستی سال گذشته در کردستان کمیته ای تشکیل و با حضور در استان موارد را مورد بررسی قرار داد ولی متاسفانه تاکنون هیچ گاه گزارش این کار اعلام نشده و در صحن مجلس هم مطرح نشد.

حسینی گفت: بدون شک همه اطلاع دارند که دشمن از توسعه و پیشرفت کردستان واهمه دارد و می خواهد با دست زدن به اقدامات تروریستی به اهداف و دسیسه های خود دست یابد که در این راستا لازم است که مسئولان و متولیان امر هم با هوشیاری کامل و قبل از وقوع این حوادث تروریستی نسبت به مقابله و دفع آنها اقدام کنند.

وی هدف اصلی از این کارها و اقدامات را ناامن جلوه دادن استان کردستان ذکر کرد و افزود: با توجه به مشارکت و همراهی همه جانبه مردم، کردستان یکی از امن ترین استان های کشور است و عده ای از این موضوع وحشت دارند و سعی می کنند که با هر توطئه و دسیسه ای این وضعیت را خدشه دار کرده و امنیت و آرامش استان را بر هم بزنند.

نماینده مردم شهرستان های قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی در پایان بار دیگر ضمن محکوم کردن این جنایت ضد بشری و تسلیت این واقعه به مردم استان کردستان به ویژه خانواده های داغدار این چهار شهید محیط بان اظهار امیدواری کرد که مسببین و عوامل این جنایت هر چه سریعتر دستگیر و به سزای اعمال خود برسند.