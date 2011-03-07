ارائه روشی برای تشخیص دقیق سرطان از سوی پژوهشگران کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس احمد سلمان اوغلی خیاوی - مجری این طرح با بیان اینکه تشخیص سرطان با آزمایشهای مختلف پزشکی در حال انجام است، گفت: با توجه به ضعفهای این روشها مانند دقت پایین، حساسیت پایین و زمانگیر بودن در حال حاضر پژوهشگران به استفاده از نانوذرات برای تصویربرداری و آشکارسازی از تومورهای سرطانی روی آورده اند.

وی با اشاره به پروژه اجرا شده در این زمینه اظهار داشت: تحقیقاتی با موضوع استفاده از نانوذرات با ساختار جدید برای ایجاد دقت بالا و درخشندگی زیاد در محل تومور برای تصویربرداری از آنها با دقت بالا انجام و نتایج آن نیز در مجله Journal of Nanoparticle Research منتشر شد.

پژوهشگر شرکت تحقیقاتی نانو ایده پردازان آراز با تاکید بر اینکه این پروژه به دو صورت انجام شد، خاطرنشان کرد: در حالت اول اندازه نانو ذرات را افزایش داده و در حالت دوم، به تغییر در پتانسیل شبکه نانو ذرات پرداختیم.

خیاوی با اشاره به نتایج این تحقیقات، یاداور شد: با توجه به اینکه پروژه انجام شده، ترکیبی از دو علم مهندسی و پزشکی بود و نتیجه‌ کار منجر به تصویربرداری از تومور سرطانی می شد، در مرحله اول، به بررسی طول موجهایی که برای تصویربرداری استفاده می شود پرداختیم و به این نتیجه رسیدیم که طول موجهای مادون قرمز از هر لحاظ بهتر از طول موج مرئی هستند. در نتیجه ما باید ساختار نانوذرات را طوری طراحی می کردیم که طول موج های مورد نظر در محدوده مادون قرمز باشد همچنین اندازه نانوذره هم نباید زیاد افزایش یابد.

مهندس خیاوی دستاورد این پروژه تحقیقاتی را کار در شرایط طول موج مادون قرمز عنوان کرد و توضیح داد: نانوذرات در این محدوده دارای درخشندگی چند برابری نمونه ساده خود هستند.