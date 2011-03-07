مقابله با کشتی گیر سالاری از اهداف ماست/ استقبال از جام تختی خوب بود

محمدرضا یزدانی خرم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: کشتی ورزش اول ایران است که همیشه در مسابقات مهم مانند بازی‌های آسیایی پرچمدار ورزش بوده است. دنیا سرمایه گذاری بسیار خوبی در رشته کشتی انجام داده و در حال حاضر در کنار روسیه، هشت تیم خوب دیگر از جمهوری تازه استقلال یافته حضور دارند که هر کدام کشتی گیران مدعی زیادی دارند و با توجه به سرمایه گذاری‌های صورت گرفته به یک مدعی تبدیل شده‌اند.

یزدانی خرم تصریح کرد: جام تختی در 7 تا 8 سال در تاریخ مشخصی برگزار نمی شد و به همین دلیل یک مقدار سطح مسابقات پایین آمده بود. ما تلاش کرده‌ایم در چهار سال گذشته تاریخ این مسابقات را ثابت نگه داریم که همین مسئله باعث شده است استقبال خوبی از این مسابقات بعمل آید.

وی تاکید کرد: یکی از برنامه‌های اصلی ما در رشته کشتی آزاد مقابله با کشتی گیر سالاری و جوانگرایی است که این امر به تازگی در رشته کشتی آزاد نیز مانند کشتی فرنگی آغاز شده است.

یزدانی خرم ادامه داد: در همین راستا اعلام کردیم باید تمام کشتی گیران در جام تختی به میدان بروند ولی به هرحال کشتی ورزشی است که کشتی گیران برای هر مسابقه باید وزن کم کنند و پس از هر مسابقه نیاز به بازیابی خود دارند و در دنیا هم رسم است که کشتی گیران مطرح در طول سال در سه تا چهار مسابقه مهم شرکت می کنند مانند حمید سوریان ما که با نظر سرمربی تیم ملی فقط در چند مسابقه شرکت می کند.

رئیس فدراسیون کشتی با اشاره به اینکه یکی از حسن‌های جام تختی این بود که جوان‌ها در این رقابت‌ها خوش درخشیدند و شایستگی خود را نشان دادند اظهار داشت: این فرهنگ باید در کشتی ما جا بیفتد که یک کشتی گیر در تمامی مسابقات مهم به میدان برود که بر این اساس ما چهار کشتی گیری که بدون مجوز در جام تختی شرکت نکردند را راهی جام جهانی نمی کنیم که این کمترین جریمه برای آنهاست.

یزدانی خرم با اشاره به اینکه یکی از دلایل رشد کشتی فرنگی برگزاری جام یادگار امام (ره) است تصریح کرد: امسال نیز این مسابقات با حضور 6 تیم خوب خارجی و کشتی گیران مطرح داخلی برگزار می شود و امیدوارم با توجه به علاقمندی و پیگیری مسئولان این شهر و با توجه به افزایش امکانات شاهد میزبانی بهتری از سوی قمی‌ها در هفتمین میزبانی آنها باشیم.

یزدانی‌خرم در پایان خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات در فدراسیون کشتی نبود اردوگاه‌های مناسب برای تیم‌های کشتی نوجوانان و جوانان است زیرا این نفرات پشتوانه های کشتی ایران هستند و باید اینها را برای آینده حفظ کنیم که امیدوارم با مساعدت مسئولان سازمان تربیت بدنی این امر در آینده نزدیک محقق شود.