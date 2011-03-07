نمایشگاه منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مدیرکل منابع طبیعی خراسان جنوبی یکشنبه شب در مراسم افتتاح این نمایشگاه، اظهار داشت: در نمایشگاه هفته منابع طبیعی و آبخیزداری استان عملکرد بخش های مختلف شرکت کننده به منظور افزایش سطح آگاهی و اطلاع مردم به نمایش گذاشته شده است.

حبیب الله شریفی با بیان اینکه در این نمایشگاه عملکرد و دستاوردهای ادارات استان در هفت غرفه به نمایش گذاشته شده است، افزود: اداره کل محیط زیست، سازمان جهاد کشاورزی، بسیج سازندگی و مرکز تخقیقات کشاورزی و منابع طبیعی از جمله این ادارات هستند .

وی اهدای نهال رایگان از گونه های مختلف از جمله سرو ، کاج و اقاقیا و زبان گنجشک را از جملخه بخشهای این نمایشگاه برشمرد.