غربزدگی معماری سنتی را از ایرانیان گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، آیت الله غیاث الدین طه محمدی روز یکشنبه در همایش یک روزه معماری اسلامی ـ ایرانی در همدان اظهار داشت: بخش معماری در ارائه طرح و ایده خود باید مولد باشد و از تقلید بپرهیزد.

وی برگزاری این همایش را اقدامی بسیار ارزشمند دانست و گفت: موضوع عمران در نزد کارشناسان عمرانی معنای وسیع‌تری دارد و این عنوان بر گرفته از قرآن کریم است.

آیت الله غیاث الدین طه محمدی با اشاره به آیات قرآنی اظهار داشت: قرآن نسخه شفابخش انسان است و به آبادانی در تمامی جوانب توصیه کرده است و در این راستا عمران نیز بخشی از آبادانی محسوب می‌شود.

در آبادانی جامعه باید تمام جوانب را در نظر گرفت

وی اضافه کرد: نداشتن آب، اقتصاد، سیاستگذاری و اخلاق سالم از عوامل تخریب در جامعه است، بنابراین باید در آبادانی به تمامی جوانب توجه شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان با بیان این که انسان به سکونتگاهی امن و آرامش روحی نیاز دارد، افزود: تأمین نیازهای ابعاد وجودی انسان را بخش‌ها و قشرهای مختلف بر عهده گرفته اند و در این راستا بخش معماری و عمران نقش مهمی را ایفا می‌کند.

آیت الله محمدی در ادامه با اشاره به زلزله رودبار خاطر نشان کرد: در مسائل فن معماری موارد بسیاری مطرح است و استحکام و سکونت از موارد بسیار مهم در این هنر است.

وی معماری ایرانی را بسیار زیبا دانست و ابراز امیدواری کرد نتیجه مقالات ارائه شده در این همایش رضایتمندی خداوند متعال و آسایش همه جانبه برای مردم را به همراه داشته باشد.

معاون عمرانی استاندار همدان نیز با بیان اینکه همایش تبیین الگوهای معماری و شهرسازی اسلامی ایرانی در نوع خود در کشور بی‌سابقه و بی‌نظیر است، گفت: سازمان‌های مسکن و شهرسازی، نظام مهندسی ساختمان، دانشگاه بوعلی سینا، دانشگاه آزاد و شهرداری همدان از عوامل اجرایی این همایش هستند.

حفظ ارزش‌های فرهنگی باید در ساخت بناها مد نظر باشد

سیدحسن موسوی با بیان اینکه رعایت ارزش‌های فرهنگی و حفظ حرمت خانواده در معماری باید مورد توجه باشد، گفت: در حال حاضر در بخش مسکن و شهرسازی و گسترش افقی و عمودی شهرها با تأکید بر هویت اسلامی ـ ایرانی انجام می شود.

وی با بیان اینکه ذوق، هنر و استعداد و توانایی‌های ایرانیان از همه کشورها بالاتر است و تمدنی که پیش و پس از اسلام توسط ایرانیان بنا شده سرآمد تمدن‌ها و پیشرفت‌های شگرفی بوده که در دنیا رخ داده است، گفت: باید از فرهنگ و تمدن پیشینیان خود الگو بگیریم.

زیبایی‌های معماری اسلامی بیانگر وحدت است

موسوی با اشاره به زیبایی‌های معماری اسلامی اظهار داشت: این زیبایی‌ها حس وحدت اسلامی و الهی را نشان می‌دهد.

معاون عمرانی استاندار همدان الگوپذیری از طراحی و معماری‌های غربی را انحرافات الگویی دانست و گفت: متاسفانه فرهنگ غربی در جای جای مراکز مختلف کشور از جمله مراکز دانشگاهی نفوذ کرده است.

سید حسن موسوی در این خصوص اظهار داشت: باید بر اساس خودباوری کشور را بر مبنای تمدن، فرهنگ و اعتقادات خود ساخت و در مناظر و نماهای شهری و معماری درونی و بیرونی ساختمان‌ها را از نو بازنگری کرد.

رعایت الگوی معماری اسلامی ـ ایرانی نیاز به فرهنگ‌سازی دارد

موسوی یادآور شد: رعایت الگوی معماری اسلامی ـ ایرانی نیاز به فرهنگ‌سازی دارد که در این راستا مسئولان باید با همکاری و انسجام در سطح ملی و منطقه‌ای در این مسیر حرکت کنند.

وی با اشاره به اینکه همدان شهر دارالمؤمنین است، گفت: همدان باید در زمینه رعایت الگوی معماری اسلامی ـ ایرانی پیشگام شهرهای کشور باشد و کارهای اولیه طراحی‌ها و فرهنگ سازی را شروع کند.