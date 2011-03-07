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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۴۷

ملاقات ماه با اورانوس در شامگاه روز چهارشنبه

ملاقات ماه با اورانوس در شامگاه روز چهارشنبه

پدیده مقارنه ماه با سیاره اورانوس در شامگاه روز چهارشنبه 18اسفندماه رخ خواهد داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ساعت 18 روز چهارشنبه مقارنه ماه با سیاره اورانوس رخ خواهد داد و فرصت مناسبی است تا رصدگران این پدیده نجومی  را رصد کنند.

اورانوس یکی از سیارات هشت گانه منظومه شمسی است که از لحاظ بعد فاصله اش نسبت به خورشید در ردیف هفتم پس از زحل قرار گرفته است اورانوس دارای 5 قمر به نامهای میراندا، آریل، آمبریل، تیتانیا و ابرون است. 

در پدیده مقارنه که چهارشنبه رخ می دهد، دو جرم آسمانی ماه و سیاره اورانوس از دید ناظر زمینی در کنار یکدیگر قرار می گیرند و زاویه جدایی این دو جرم 2/0 درجه است.

کد مطلب 1268604

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