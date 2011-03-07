مهمترین عناوین روزنامه های صبح دوشنبه کشور

ایران :

رئیس جمهور در مراسم هفته منابع طبیعی: اداره شهرها نیازمند مدل جدید و انقلابی است

رای اعتماد دوباره مجلس به وزیر نیرو

سازمان بیمه خدمات درمانی اعلام کرد: ادامه پوشش بیمه درمانی کارمندان زن بدون کسر حق بیمه

تفاهم:

وزارت تعاون و کار ادغام نمی شوند

نامجو از عملکرد خود دفاع کرد و در دولت ماند

مدیرعامل شرک قطارهای مسافری رجا اعلام کرد: مسافرت دو میلیون نفر با قطار در نوروز



جام جم :

قول احمدی نژاد برای حمایت از حمل و نقل شهری تهران

مجلس به وزیر نیرو رای اعتماد داد

تحول جدی در برنامه های کودک و نوجوان

حکم اعدام برای سارقان مسلح طلافروشی های مشهد

جوان:

مایکل مور: 500 ثروتمند بر آمریکا حکمرانی می کنند

افتتاح کمربند سبز تهران توسط احمدی نژاد و قالیباف

وزیر نیرو مجددا رای اعتماد گرفت؛ نتیجه استیضاح 101-102 به نفع نامجو



حمایت:

توصیه رئیس دستگاه قضا به رسانه ها

با 101 رای موافق؛ نامجو وزیر ماند

آیت الله هاشمی رفسنجانی تاکید کرد: حفظ وحدت و انسجام کشور با گذشت از منافع شخصی



خبر:

فرمانده نیروی انتظامی: قانون ماهواره احتیاج به بازنگری دارد

سهم زنان از آموزش عالی؛ 68 درصد دانشجو، 30 درصد استاد

اعتماد لرزان به وزیر نیرو



خراسان:

ابراز نگرانی وزیر خارجه آمریکا از قدرت نظامی و توان دفاعی ایران

تعریف احمدی نژاد و قالیباف از یکدیگر در مراسم روز درختکاری

رای اعتماد مجدد مجلس به وزیر نیرو



دنیای اقتصاد:

برنامه 90 برای مسکن پایتخت

وزیر نیرو ماندنی شد

معاون اقتصادی بانک مرکزی خبر داد: انبساط پولی در نیمه اول 90

شرق:

لاریجانی در 36 نامه جداگانه به رئیس جمهور اعلام کرد: مغایرت 36 مصوبه دولت با قوانین جاری

فردا انتخابات ریاست مجلس خبرگان برگزار می شود؛ تشدید تبلیغ برای مهدوی کنی؛ سکوت هاشمی

تکذیب افزایش حقوق شش درصدی کارمندان



فرهیختگان:

آیت الله هاشمی رفسنجانی: پرهیز از تنش و اختلافات در شرایط فعلی چاره ساز است

آیت الله لاریجانی: مجلس خبرگان تابع جوسازی های رسانه ای نیست

شهر طرابلس در تیررس انقلابیون لیبی قرار گرفت



قدس:

رئیس مجلس طی نامه ای به رئیس جمهور اعلام کرد: مغایرت 36 مصوبه دولت با قوانین کشور

در آیین روز درختکاری بیان شد؛ فراخوان رئیس جمهور از کارشناسان برای تغییر در شیوه کنونی شهرسازی

متکی: خاورمیانه جدید با حاکمیت مردم در حال شکل گیری است



کیهان:

وحشت آل سعود از انقلاب اسلامی، ملک عبدالله دستور شلیک داد

کاشت نهال به دست رئیس جمهور در روز درخت کاری

حمام خون در شهرهای لیبی، قذافی به سیم آخر زد





همشهری:

پایتخت در حصار درخت

اولین موضع گیری رسمی درباره یارانه شیر

معاون شهردار خبر داد: تصویب بودجه شهرداری در شورا