اسلحه به دستانی که یکسال کارشان "گدایی"بود/ تیر"مالی"در چشم تیراندازی!

به گزارش خبرنگار مهر، شتاب این رشته در این سال به حدی بود که می توان عملکرد فدراسیون تیراندازی در سال جاری را جزو موفقترین فدراسیون‌های ورزشی قلمداد کرد. فدراسیونی که همواره در سالهای متمادی از جانب منتقدان متهم به این بود که نمی تواند از پتانسیل‌های موجود استفاده کند یا اینکه استعدادیابی مناسبی در آن صورت نمی گیرد و همیشه با مشکلات متعدد همراه است در دو سال گذشته روند صعودی سریع را طی کرد و در آخرین میدان رسمی امسال با موفقیت 3 مدال ارزشمند را در بازیهای آسیایی گوانگجو از آن خود کرد.

پنجاهمین دوره رقابت‌های تیراندازی قهرمانی جهان و انتخابی المپیک لندن مردادماه سال جاری در آلمان برگزار شد. تیراندازان برای حضور در این میدان بزرگ، کاروانی بزرگ را تدارک دیدند. پروازی ها به اردوی ایتالیا رفته و ثابتی ها تمرین و مسابقه در چک را پشت سرگذاشتند. سفر یک ماهه تیراندازان در نهایت به آلمان ختم و با کسب نخستین سهمیه المپیک توسط "مهلقا جام بزرگ" در ماده تفنگ زنان به پایان رسید.

عملکرد تمامی مربیان خارجی تیم‌های ملی در سال 89 مثبت نبود و به همین دلیل هم بعد از بازیهای آسیایی شاهد خروج برخی از این مربیان از کشور و تغییر مربیان داخلی بودیم. تنها مربی موفق تیراندازی در دو سال گذشته "لازلو سوچک" است که کسب مدالهای متعدد در بخش تفنگ دستاورد شاگردان این مربی در مدت حضورش در ایران است.

اما تیراندازان امسال تجربه نویی در مسابقات قهرمانی دانشجویان جهان داشتند. حلاوت این تجربه که حاصلش کسب 8 مدال رنگارنگ بود با اهداء جوایز ویژه فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی دوصد چندان شد.

به دنبال تجهیز سالن تیراندازی آزادی که به نوبه خود یکی از بی‌نظیرترین سالنهای منطقه غرب آسیا محسوب می‌شود، ایران برای دومین سال متوالی میزبان یک دوره مسابقات بین المللی بود که توانست با کسب 33 مدال عنوان نخست را از آن خود کند.





عملکرد تیم ملی تیراندازی بانوان ایران در بازیهای آسیایی گوانگجو خیره کننده بود

از بین رشته های مختلف تیراندازی تیمهای اهداف ثابت عملکرد موفق‌تری داشتند و تیم اهداف پروازی ایران چهره‌ای متزلزل از خود در تمامی میادین برون مرزی و حتی بعضا در مسابقات داخلی از خود نشان داد و حتی سهم این رشته در کسب مدالهای مسابقات بین المللی تهران نیز ناچیز بود. این مسئله باعث شد تا در ماه های پایانی سال شاهد تغییراتی در راس تیم های ملی و کمیته این رشته ورزشی باشیم.

نگاهی به رقابت‌های برون مرزی تیراندازان در سال جاری:

* جام جهانی تیراندازی سیدنی با کسب عنوان پنجمی برای جام بزرگ(فروردین ماه- استرالیا)

*جام جهانی تیراندازی پکن و اولین مدال جهانی توسط الهه احمدی(اردیبهشت ماه- چین)

* جام بین المللی تیراندازی چک با کسب مدال برنز تیمی تپانچه(خردادماه)

* مسابقات بین المللی اتریش با کسب مدال و رکوردشکنی تیراندازان(تیرماه)

* مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان با کسب یک سهمیه المپیک توسط مهلقا جام بزرگ(مردادماه- آلمان)

* مسابقات تیراندازی قهرمانی دانشجویان جهان و کسب 8 مدال برای اولین بار(شهریورماه- لهستان)

* اولین حضور تیراندازان ایران در المپیک نوجوانان سنگاپور(شهریورماه)

* مسابقات بین المللی تیراندازی تهران با کسب بیش از 30 مدال(مهرماه)

* حضور الهه احمدی در مسابقات قهرمان قهرمانان جهان(آبان ماه- آلمان)

* بازیهای آسیایی گوانگجو با کسب 3 مدال توسط بانوان (آبان وآذرماه- چین)

* مسابقات تیراندازی قهرمانی ارتشهای جهان بدون مدال(آذرماه- برزیل)

رئیس فدراسیون تیراندازی پیش از بازیهای آسیایی وعده کسب اولین مدالها را در حالی داد که به هیچ عنوان تک مدال برنز تیمی این رشته را در بازیهای آسیایی سئول قبول نداشت و آن مدال را تصادفی قلمداد کرد. وعده فدراسیونی ها در گوانگجو محقق شد تا برای اولین بار تیراندازان با قدرت بر سکوهای قهرمانی یک رویداد بزرگ و رسمی در آسیا قرار گیرند.

نکته مهم و بارز محقق شدن این وعده در این بود که هر سه مدال تیراندازان توسط بانوان در این میدان بزرگ به دست آمد و حتی برای اولین بار رکورد چند مداله های بازیهای آسیایی توسط یک بانوی تیرانداز شکسته شد. الهه احمدی با کسب دو نشان برنز و نقره تیمی و یک نقره انفرادی اولین ورزشکاری از ایران بود که توانست در یک دوره صاحب سه مدال شود.

رئیس فدراسیون تیراندازی که از زمان ورودش به این مجموعه کارهای عقب افتاده زیادی را به سرانجام رسانده است، بالاخره بعد از دوسال به نقطه ای رسید که اسدالله حیدری بارها با رسیدن به این نقطه فریاد می‌زد اما برای حل آن به جایی نرسیده بود.

ورود تجهیزات تیراندازی شامل اسلحه، فشنگ و تجهیزات سالنی همچنان پشت خاکریز مشکلات قرار دارند و تلاش فدراسیونی‌ها برای حل این مشکل به نتیجه نرسیده است. مشکل ورود این تجهیزات در سال 89 به حدی بود که باشگاه های خصوصی به مرز "ور شکستگی" رسیدند، تیراندازان جوان ملی پوش با تفنگ های قرضی قدیمی‌ها تمرین کردند و تمرین ملی‌پوشان بدون فشنگ‌های استاندارد برپا شد.

فدراسیون تیراندازی با گذشت چند ماه از پیگیری مداوم با مسئولین سازمان صنایع دفاع برای حل این مشکل هنوز به جایی نرسیده است. هاشمی در این باره می گوید:" حل مسئله از طریق سازمان تربیت بدنی و مراجع بالادستی قول داده شده است و ما هم منتظر اجرای این تعهدات هستیم. به طور قطع ادامه این روند ما را دچار مشکل خواهد کرد همان طور که الان هم در بحث ورود تجهیزات مشکل داریم. مسئولین هرچه سریعتر باید به فکر حل آن باشند وگرنه در آستانه کسب سهمیه های المپیک دچار مشکلات زیادی خواهیم شد."





کمبود تجهیزات تیراندازی به خصوص در بحث فشنگ تمرین و فعالیت در این رشته را مختل کرده است

تیراندازان این بحران بزرگ را در روزهای آخرین سال با بحرانی به نام "بی پولی" جابجا کردند. در حالیکه تیراندازی رشته‌ای است که ورزشکار باید همیشه در تکاپوی تمرین و حضور در میدان رقابت باشد در آستانه آغاز رقابت‌های انتخابی المپیک، مشکلات مالی سازمان تربیت بدنی روند این فدراسیون را کندتر کرده است تا حضور تیم ملی در مسابقات جهانی استرالیا و کسب سهمیه المپیک در هاله ابهام قرار گیرد.

رئیس فدراسیون تیراندازی ادامه مشکلات مالی را به ضرر این فدراسیون می داند و معتقد است که سازمان تربیت بدنی با این تفاسیر نباید توقع کسب سهمیه های بیشتر المپیک را از تیراندازان داشته باشد. وی نه تنها از موانع مالی فدراسیون گلایه مند است بلکه از نبود اعتبارات و تحقق نیافتن وعده تکمیل سایت پروازی آزادی و احتمال "نشست" زمین این مجموعه نیز ابراز نگرانی کرده است تا تیراندازان در آستانه ورود به سال جدید، دستیابی به آینده ای که برای خود ترسیم کرده بودند را دور از دسترس ببینند.

تیراندازان امسال سال شلوغی داشتند؛ برگزاری لیگ‌های این رشته امسال از خردادماه آغاز و اسفندماه به پایان می رسد تا تیراندازان در سه دسته برتر، یک و دو‍ و یک بخش جدا در رشته‌های اهداف پروازی به طور مداوم به رقابت پرداخته و ضمن آن شاهد توسعه تیراندازی در شهرهای مختلف، حضور تیراندازان جوان، یافتن استعدادهای نهفته در استانها، توسعه باشگاه‌داری و حمایت مالی از تیرانداز و توسعه نسبی تجهیزات سالنی تیراندازان باشیم.

هاشمی رئیس فدراسیون تیراندازی که خود از گزینه‌های احتمالی وزارت ورزش و جوانان است، عملکرد تیراندازان را در سال 89 فراتر از انتظار می‌داند و معتقد است:" وضعیت موجود تیراندازی خوب است اما می‌توانست بهتر از این هم باشد. اما نقاط ناموفق ما باید آسیب شناسی شود تا بتوانیم در جهت رفع آن برنامه ریزی کنیم. "