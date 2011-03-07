به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمهای "جسم ازخاک آمده" رهبرقنبری،" در" علیرضا محمودزاده، "نامه" شراره سروش، "آوای باد را بشنو" شهرام درویش، "ماه عسل با یک چوب سفید" رحمان حقیقی، "باد می به رنگ ریگ" سیدعلی مرتضوی فومنی، "اذان صبح به افق سیراف" جاوید مظاهری، "جزیره" علیرضااحمدی، "اوزا" محمدسلیمی راد، "پروازسبز" رحیم کریمزاده، "سرزمین پدری" سجاد ایمانی، "ریشه درقاب" شمسالدین آروند، "کیشو" فریدون قائدی، "گالان" اسماعیل منصف، "آمال" شیما ابنقاسم، "هنوز یکی اینجاست" مهدی رئیسی، "صفر" ویدا ایمانی، "الامان" ویدا ایمانی، "هفت سین" آناهیتامستاجران، "گندمهای کانادایی" حمید علیزاده، "هم کیش" خدیجه هاشمی، "دریا" هادی رهبر، "بستری برروی آب" الهام حسین زاده، "ننه دریا" مرجان اشرفی زاده، "نفس" آزاده احمدیان و "جهنم با طعم کاپوچینو" امیراطهرسهیلی فیلمنامههای منتخب هیاتی متشکل از مصطفی رستگاری، نقی نعمتی و صادق کرمیار هستند.
فیلمنامههای کوتاه راه یافته به بخش مسابقه جشنواره بینالمللی فیلم کیش اعلام شدند.
جشنواره بینالمللی فیلم کیش به همت مرکز مناطق آزاد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از چهارم تا هشتم اردیبهشت سال آینده در کیش برگزار میشود.
کد مطلب 1268613
نظر شما