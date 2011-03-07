به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم‌های "جسم ازخاک آمده" رهبرقنبری،" در" علیرضا محمودزاده، "نامه" شراره سروش، "آوای باد را بشنو" شهرام درویش، "ماه عسل با یک چوب سفید" رحمان حقیقی، "باد می به رنگ ریگ" سیدعلی مرتضوی فومنی، "اذان صبح به افق سیراف" جاوید مظاهری، "جزیره" علیرضااحمدی، "اوزا" محمدسلیمی راد، "پروازسبز" رحیم کریم­زاده، "سرزمین پدری" سجاد ایمانی، "ریشه درقاب" شمس­الدین آروند، "کیشو" فریدون قائدی، "گالان" اسماعیل­ منصف، "آمال" شیما ابن­قاسم، "هنوز یکی اینجاست" مهدی رئیسی، "صفر" ویدا ایمانی، "الامان" ویدا ایمانی، "هفت سین" آناهیتامستاجران، "گندم‌های کانادایی" حمید علیزاده، "هم کیش" خدیجه هاشمی، "دریا" هادی رهبر، "بستری برروی آب" الهام حسین زاده، "ننه دریا" مرجان اشرفی زاده، "نفس" آزاده احمدیان و "جهنم با طعم کاپوچینو" امیراطهرسهیلی فیلمنامه‌های منتخب هیاتی متشکل از مصطفی رستگاری، نقی نعمتی و صادق کرمیار هستند.

جشنواره بین­المللی فیلم کیش به همت مرکز مناطق آزاد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از چهارم تا هشتم اردیبهشت سال آینده در کیش برگزار می‌شود.