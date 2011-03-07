ه گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال که عصر شنبه در هفته بیست و پنجم رقابتهای لیگ برتر برابر مس کرمان متوقف شد، امروز یکشنبه زمین تمرین پیدا نکرد و کادر فنی این تیم ناچار شد برای تعطیل نشدن تمرینات از چند نوجوان که در زمین چمن مصنوعی مشغول تمرین بودند خواهش و البته التماس کنند تا وقت شان را در اختیار یکی از بزرگترین "تیم"های فوتبال ایران قرار دهند.

به گفته مسئولان باشگاه استقلال، در حالی که این تیم روزهای بعد از بازی را در زمین شماره سه ورزشگاه آزادی به تمرین ریکاوری می پرداخت روز شنبه هیچ ورزشگاه حاضر نشد به این تیم زمین بدهد. استقلالی ها را به ورزشگاه آزادی راه ندادند و زمین چمن مصنوعی آکادمی هم در اختیار آنها قرار نگرفت.

در این شرایط بازیکنان اصلی به همراه نوروزی راهی استخر و سونا هتل المپیک شدند اما بازیکنانی که برابر مس بازی نکرده بودند راه زمین های چمن مصنوعی کوچک محلات را در پیش گرفتند که در این بین با مساعدت چند نوجوان یکی از زمین‌های چمن مصنوعی منطقه 22 در اختیار آبی پوشان قرار گرفت.

پرویز مظلومی که از این وضعیت ناراحت بود در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از صبح هرچه به دنبال زمین می گردیم نمی توانیم محلی برای تمرین پیدا کنیم. با این وضعیت کسی نباید از استقلال انتظار قهرمانی داشته باشد. خواهشم از مسئولان این است که به این مشکل بزرگ استقلال رسیدگی کنند.

مظلومی ادامه داد: ما باید سه روز دیگر با سایپا بازی کنیم در حالی که بازیکنانم ناچارند در زمین چمن مصنوعی تمرین کنند و حتما شب کمردرد و پادرد خواهند داشت و مشخص نیست با این وضعیت ما باید چطور در لیگ قهرمانان آسیا و لیگ برتر به عنوان قهرمانی دست پیدا کنیم.