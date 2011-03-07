وزیر خارجه سابق اردن نماینده ویژه سازمان ملل در لیبی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، سخنگوی "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل روز یکشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: بان کی مون "عبدالله الخطیب" وزیر خارجه سابق اردن را به عنوان نماینده ویژه خود در لیبی منصوب کرد.

در این بیانیه آمده است که نماینده ویژه سازمان ملل در لیبی با مقامات طرابلس و منطقه درباره کمک های بشردوستانه فوری و همچنین ابعاد گسترده بحران در این کشور گفتگو می کند.

عبدالله الخطیب قبل از آنکه به طور رسمی به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل در لیبی فعالیت کند، در چند روز آتی به نیویورک سفر خواهد کرد.

در ادامه این بیانیه همچنین آمده است: بان کی مون درباره درگیریها در غرب لیبی که در نتیجه آن افراد زیادی کشته و حتی تهدیداتی درباره کشتار بیشتر مردم در روزهای آتی عنوان شده است، بسیار ابراز نگرانی کرد.

بان کی مون همچنین روز یکشنبه در دیدار با "موسی کوسا" وزیر خارجه لیبی خواستار پایان دادن به خشونت ها در این کشور و تسلیم شدن در برابر قطعنامه 1970 شورای امنیت شد. شورای امنیت 26 فوریه با تصویب این قطعنامه تحریم هایی را علیه رژیم دیکتاتوری قذافی از جمله توقیف تسلیحات، ممنوعیت سفر، بلوکه کردن دارایی خانواده دیکتاتور لیبی و برخی از مقامات ارشد وی اعمال کرد.