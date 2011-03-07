به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "پوپک و مش ماشاءالله" رویکرد تازه فرزاد موتمن به سینمایی بود که می‌توانست تماشاگر انبوه داشته باشد نه مانند "صداها" و "شب‌های روشن" که تنها مخاطب سخت‌پسند را راضی کند، تهیه‌کننده "پوپک و مش‌ماشاءالله" منیژه حکمت است که در سینمای مستقل فعالیت می‌کند و همه انتقادهای تند و آتشینش به زمان و شرایط اکران "صداها" را خوب به یاد دارند، تهیه‌کننده و کارگردان فیلم‌های متفاوت با "پوپک ..." نشان داد که می‌خواهد در این شرایط غریب سینمای ایران فیلم پرفروش بسازد.

امین حیایی و سروش صحت در نمایی از "پوپک و مش ماشاءالله"

"پوپک و مش ماشاءالله" موقعیت حرفه‌ای مهناز افشار به عنوان ستاره را بیشتر از گذشته تثبیت کرد، بخش عمده فیلم این بازیگر مقابل دوربین است و نقش اصلی را بازی می‌کند، فرهاد آئیش، بهاره رهنما و امین حیایی نقش‌های مکمل را بازی می‌کنند و البته حضور آئیش در این بین پررنگ‌تر است و زوج آئیش- افشار خوب از کار درآمده است.

البته که "پوپک و مش‌ماشاءالله" فیلم هنری نیست و اگر با "شب‌های روشن" و "صداها" مقایسه شود موتمن نمره خوبی از این بخت‌آزمایی نخواهد گرفت، اما اولین قدم جدی این کارگردان و تهیه‌کننده‌اش در سینمای حرفه‌ای به پیروزی آنها منجر شد، گیشه پررونق سینماهای نمایش دهنده "پوپک..." نشان داد موتمن و حکمت هم الفبای سینما را می‌دانند.

فیلم را منتقدان نپسندیدند، پاسخ‌های موتمن و حکمت برای قانع کردن مخالفان نتیجه‌ای نداشت و آتش منازعه‌ها را بیشتر می‌کرد، شاید در این مواقع سکوت کارگردان می‌توانست نتیجه بهتری داشته باشد. اما موتمن مترصد بود پاسخ آنهایی که رویکرد او به سینمای تجاری را دوست نداشتند بدهد و نتیجه‌ای از این ماجرا برای کارگردان و تهیه‌کننده "پوپک..." به دست نیامد.

دومین فیلم پرفروش سال 89 تجربه‌ای در سینمای کمدی و کوششی برای جذب مخاطب بود، داستانی تکراری اما همیشه جذاب درباره جدال مدرنیته و سنت داشت و در نهایت با استقبال مردمی مواجه شد که همچنان سینما رفتن را مسکنی برای آلام و دردهایشان می‌دانند و می‌خواهند ساعتی را در سالن تاریک سینما خوش باشند.

فیلم سینمایی "پوپک و مش ماشاءالله" با بازی امین حیایی، مهناز افشار، فرهاد آئیش، سروش صحت، مریم امیرجلالی و... در سینماهای تهران بیشتر از یک میلیارد تومان فروخت.