پنج سینماگر در هیئت انتخاب جشنواره کیش

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی نجفی کارگردان فیلم‌های "جنگ اطهر"، "لیله القدر"، "سربداران"، "لوحه صفورا"، "گزارش یک قتل"، "پرستار شب"، "زمین آسمانی" و "عشق طاهر" است.

حبیب‌الله کاسه‌ساز فیلم‌های "اخراجی‌ها"، "پابرهنه در بهشت"، "پروانه‌ای در مه"، "کنار رودخانه"، "مزرعه پدری" و "پرنده باز کوچک" را تهیه کرده است. حسین زندباف تهیه‌کننده فیلم‌های سینمایی "یک تکه نان"، "خوابگاه دختران"، "شب‌های روشن"، "مومیایی 3"، "شیدا" و "هیوا"، محمود عزیزی استاد دانشگاه، بازیگر برجسته تئاتر و سینما و جواد اردکانی کارگردان سینمای ایران در هیئت انتخاب حضور دارند.

108 فیلم سینمایی در بخش مسابقه سینمای ایران به دبیرخانه جشنواره بین‌المللی فیلم کیش رسیده است.