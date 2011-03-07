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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۱۸

پنج سینماگر در هیئت انتخاب جشنواره کیش

پنج سینماگر در هیئت انتخاب جشنواره کیش

محمدعلی نجفی، حبیب‌الله کاسه‌ساز، حسین زندباف، محمود عزیزی و جواد اردکانی فیلم‌های سینمایی جشنواره بین‌المللی کیش را انتخاب می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی نجفی کارگردان فیلم‌های "جنگ اطهر"، "لیله القدر"، "سربداران"، "لوحه صفورا"، "گزارش یک قتل"، "پرستار شب"، "زمین آسمانی" و "عشق طاهر" است.

حبیب‌الله کاسه‌ساز فیلم‌های "اخراجی‌ها"، "پابرهنه در بهشت"، "پروانه‌ای در مه"، "کنار رودخانه"، "مزرعه پدری" و "پرنده باز کوچک" را تهیه کرده است. حسین زندباف تهیه‌کننده فیلم‌های سینمایی "یک تکه نان"، "خوابگاه دختران"، "شب‌های روشن"، "مومیایی 3"، "شیدا" و "هیوا"، محمود عزیزی استاد دانشگاه، بازیگر برجسته تئاتر و سینما و جواد اردکانی کارگردان سینمای ایران در هیئت انتخاب حضور دارند.

108 فیلم سینمایی در بخش مسابقه سینمای ایران به دبیرخانه جشنواره بین‌المللی فیلم کیش رسیده است.

کد مطلب 1268624

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