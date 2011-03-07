به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم‌های "گلیم در تالش" شهریار پورسیدیان، "رقص آفتاب" هادی شریعتی، "بخشی" محمد دستمالچیان، "فرزند گوهر" سعیده ملامهدی، "فایز و پری" رضا سبحانی، "هوره" افشین عامریان، "دهل" جمیل مفاخری، "تا مردانمان برقصند" هیوا امین نژاد و "عکاسباشی" امیر توده روستا منتخب هیات انتخابی متشکل از وحید موسائیان، عبدالرضا کاهانی، محمود گبرلو، بهرام توکلی و مسعود اطیابی برای حضور و رقابت در بخش بین الملل نوعی نگاه هستند.

جشنواره بین‌المللی فیلم کیش به همت مرکز امور مناطق آزاد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از چهارم تا هشتم اردیبهشت‌ماه سال 90 در جزیره کیش برگزار می‌شود.

