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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۱۳

9 فیلم در بخش بین‌الملل نوعی نگاه جشنواره کیش روی پرده می‌رود

9 فیلم در بخش بین‌الملل نوعی نگاه جشنواره کیش روی پرده می‌رود

9 فیلم در بخش مسابقه بین‌الملل نوعی نگاه جشنواره فیلم کیش با یکدیگر رقابت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم‌های "گلیم در تالش" شهریار پورسیدیان، "رقص آفتاب" هادی شریعتی، "بخشی" محمد دستمالچیان، "فرزند گوهر" سعیده ملامهدی، "فایز و پری" رضا سبحانی، "هوره" افشین عامریان، "دهل" جمیل مفاخری، "تا مردانمان برقصند" هیوا امین نژاد و "عکاسباشی" امیر توده روستا منتخب هیات انتخابی متشکل از وحید موسائیان، عبدالرضا کاهانی، محمود گبرلو، بهرام توکلی و مسعود اطیابی برای حضور و رقابت در بخش بین الملل نوعی نگاه هستند.

جشنواره بین‌المللی فیلم کیش به همت مرکز امور مناطق آزاد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از چهارم تا هشتم اردیبهشت‌ماه سال 90 در جزیره کیش برگزار می‌شود.
 
کد مطلب 1268628

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