واکاوی تغییر راهبرد آمریکا در خاورمیانه/ اوبامای تنها به دنبال تقابل با ایران

در روزهای اخیر اغلب روزنامه های معتبر آمریکا از قبیل نیویورک تایمز و وال استریت ژورنال با انتشار تحلیلها و مقالاتی به واکاوی سیاست آمریکا در قبال خیزش مردم در کشورهای عربی پرداختند و در این راه انتقاداتی را نیز به "باراک اوباما" وارد کردند.

روزنامه های آمریکایی درباره راهبرد آتی کاخ سفید برای آن دسته از همپیمانان ایالات متحده که هم اکنون به واسطه خیزش مردم کشورشان دچار چالش شده و در آستانه سقوط قرار گرفته اند مطلب نوشته و از واژه "تعمیر" به جای "تغییر" استفاده کرده اند.

نحوه برخورد اوباما با خیزش مردم مصر، خود به تنهایی دربردارنده مطالبی بود که از چشم تیزبین کارشناسان دور نماند و همان موضوع تبدیل به کابوسی برای هپیمانان آمریکا در منطقه شد؛ کابوسی که یک پرسش اصلی از آن بیرون می آمد و آن اینکه "آیا آمریکا با ما نیز چنین برخوردی را خواهد داشت؟"

منتقدین آمریکایی اوباما گفته ‌اند که او در خیزش مصر، رفتاری ضد و نقیض داشته است: ابتدا از حسنی مبارک حمایت کرد، و سپس سریعا تغییر نظر داد و چتر حمایت خود را بر سر انقلابیون مصری گشود.

بر اساس این نوشته ها، پس ازهفته‌ ها مذاکره در کاخ سفید درباره قیامهای مردمی خاورمیانه و شمال آفریقا و زیر فشار سنگین سران عرب و اسرائیل، ایالات متحده آمریکا سیاست تازه‌ ای را به جای حمایت سریع از انقلابیون در کشورهای همپیمان خود تنظیم کرده است.



محور اصلی سیاست جدید آمریکا حمایت از آن گروه از کشورهای همپیمان این کشور است که آماده اصلاحات دموکراتیک هستند. آمریکا قول داده که در صورت جدی بودن اصلاحات پیشنهادی دیکتاتورها، تغییر و برکناری آنها را حتی در صورت ادامه قیامهای مردمی نخواهد پذیرفت.

بدین ترتیب مردم در کشورهایی که خواهان دموکراسی واقعی و سریع هستند، باید صبر پیشه کنند و منتظر ثمرات روند اصلاحات در کشور خود بمانند.

چرا تعمیر

بر همین اساس با توجه به رویکرد باراک اوباما که سریعا خواهان برکناری حسنی مبارک از رهبری مصر شد و از هفته گذشته که صراحتا اعلام کرده که معمر قذافی باید از رهبری لیبی کناره ‌گیری کند، اکنون وضع فرق کرده است.



حال در پی سیاست جدید، آمریکا از تظاهرات کنندگان از بحرین گرفته تا مغرب می ‌خواهد که با رهبران کنونی کشور خود به خاطر موفقیت در اصلاحات همکاری کنند.



نیاز به تنظیم راهبرد جدید برای آمریکا پس از آن احساس شد که رهبران حکومت در کشور‌های عربی اعتراضات شدیدی را در برابر دولت آمریکا در پیش گرفتند.



سران حکومتهای عربی نگران آن هستند که اگر اوباما درخواست کناره‌ گیری آنها را نیز مطرح کند، به‌ ویژه در حالی که پادشاه بحرین با بحران جدی روبروست، مردم در سایر امیرنشینها و سرزمینهایی که همپیمان آمریکا بوده‌ اند تشویق خواهند شد برای تغییر حاکمان خود دست به انقلاب بزنند سیاست جدید "تعمیر حکومتها" در خاورمیانه تنها نتیجه فشار سنگین حکومتهای عربی نیست، بلکه در عرصه سیاست داخلی آمریکا نیز انتقاد‌ها از اوباما در این زمینه شدت گرفته است.



این گروه از رهبران عرب به سران آمریکا گفته ‌اند که کمک غیرمستقیم آمریکا به انقلابهای جدید در منطقه، ثبات خاورمیانه را با بحرانی بسیار جدی روبرو می‌کند و آمریکا باید به فکر عواقب آن نیز باشد.

دلایل آمریکا برای تغییر راهبرد



از مهمترین دلایل آمریکا برای تغییر راهبرد خود به ویژه درباره بحرین آن است که این کشور کوچک و حکومت آن از همپیمانان اصلی ایالات متحده در خلیج فارس به شمار می رود و پایگاه پنجم نیروی دریایی آمریکا نیز در بحرین قرار دارد . حال اگر کاخ سفید پادشاه بحرین را در این شرایط تنها بگذارد دیگر متحدی چندانی در خلیج فارس در برابر ایران نخواهد داشت و فقط عربستان را در کنار خود خواهد دید و این در حالی است که خود عربستان نیز با چالش قیام مردمی روبرو است.

سیاست جدید "تعمیر حکومتها" در خاورمیانه تنها نتیجه فشار سنگین حکومتهای عربی نیست، بلکه در عرصه سیاست داخلی آمریکا نیز انتقاد‌ها از اوباما در این زمینه افزایش یافته است.



گفته می شود رژیم صهیونیستی نیز در این کمپین فشار بر اوباما سهیم بوده است : مقامات اسرائیلی از واشنگتن خواستند که محتاطانه عمل کنند تا همپیمانان خاورمیانه ‌ای آمریکا احساس نکنند که اوباما آنها را‌‌ رها کرده است.



در این میان مقامات تل آویو به مقامات آمریکا گفتند که باید بدانند که ممکن است عوامل افراطی با سوء استفاده از خیزشهای منطقه ‌ای، زلزله‌ ای در امنیت اسرائیل ایجاد کنند.



به اعتقاد آمریکاییها، در بحران بحرین نیز حمایت اوباما از تلاشهای شاه آن کشور برای اصلاحات تنها زمانی بیان شده که او با انتقادهای شدید داخلی روبرو شده است.