به گزارش خبرگزاری مهر، محمود بهمنی در حاشیه جلسه دیشب هیئت دولت افزود: ما بازار را مرتبا رصد و وضع طلا و ارز را نیز کنترل می کنیم.

وی درباره کنترل بازار طلا اظهارداشت: هر لحظه که احساس کنیم که طلای بازار اعم از سکه و شمش بالاتر از قیمت های جهانی باشد بلافاصله طلا وارد بازار خواهیم کرد.

بهمنی اظهارداشت: همانگونه که این بار شمش را هم به حراج گذاشتیم هر زمان که لازم باشد این اطمینان را می دهیم که سکه و حتی شمش را وارد بازار کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی علت عرضه طلا به صورت شمش را جلوگیری از احتمال ذوب کردن سکه های موجود در بازار اعلام کرد وگفت : هر کس شمش لازم داشته باشد می تواند از طریق بانک کارگشایی دریافت کند.

وی تصریح کرد: ما با عرضه طلا به قیمت جهانی هیچ مشکلی نداریم، زیرا نمی خواهیم پایین تر از قیمت جهانی طلا را توزیع کنیم اما اجازه نمی دهیم طلا بالاتر از قیمت جهانی عرضه شود.

بهمینی در همین حال گفت که به صرافیها و واحدهای ارزی بانکها اعلام کردیم به هر میزان که ارز مورد نیازشان باشد به بانک مرکزی مراجعه کنند و ما ارز تقاضا شده را در اختیارشان قرار می دهیم وما روند افزایش قیمت ارز را کاهش خواهیم داد.

رئیس کل بانک مرکزی درباره عملکرد بانکها در ایام نوروز گفت : تمهیدات لازم برای ایام تعطیلات پیش بینی شده و بانکها حتما به صورت کشیک خواهند بود و خودپردازها به صورت شبانه روز و با پشتیبانی لازم اماده دریافت و پرداخت وجوه مورد نیاز مردم خواهد بود.