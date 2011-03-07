  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۸:۵۳

بهمنی :

لازم باشد چند صد تن طلا وارد بازار می‌کنیم

لازم باشد چند صد تن طلا وارد بازار می‌کنیم

رئیس کل بانک مرکزی گفت: کسانی که بخواهند به بهانه بالاتر بودن قیمت طلا از قیمت جهانی آن وارد بازار شوند قطعا سودی نخواهند برد، زیرا اگر لازم باشد چند صد تن طلا وارد بازار خواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود بهمنی در حاشیه جلسه دیشب هیئت دولت افزود: ما بازار را مرتبا رصد و وضع طلا و ارز را نیز کنترل می کنیم.

وی درباره کنترل بازار طلا اظهارداشت: هر لحظه که احساس کنیم که طلای بازار اعم از سکه و شمش بالاتر از قیمت های جهانی باشد بلافاصله طلا وارد بازار خواهیم کرد.
 
بهمنی اظهارداشت: همانگونه که این بار شمش را هم به حراج گذاشتیم هر زمان که لازم باشد این اطمینان را می دهیم که سکه و حتی شمش را وارد بازار کنیم.
 
رئیس کل بانک مرکزی علت عرضه طلا به صورت شمش را جلوگیری از احتمال ذوب کردن سکه های موجود در بازار اعلام کرد وگفت : هر کس شمش لازم داشته باشد می تواند از طریق بانک کارگشایی دریافت کند.
 
وی تصریح کرد: ما با عرضه طلا به قیمت جهانی هیچ مشکلی نداریم، زیرا نمی خواهیم پایین تر از قیمت جهانی طلا را توزیع کنیم اما اجازه نمی دهیم طلا بالاتر از قیمت جهانی عرضه شود.
 
بهمینی در همین حال گفت که به صرافیها و واحدهای ارزی بانکها اعلام کردیم به هر میزان که ارز مورد نیازشان باشد به بانک مرکزی مراجعه کنند و ما ارز تقاضا شده را در اختیارشان قرار می دهیم وما روند افزایش قیمت ارز را کاهش خواهیم داد.
 
رئیس کل بانک مرکزی درباره عملکرد بانکها در ایام نوروز گفت : تمهیدات لازم برای ایام تعطیلات پیش بینی شده و بانکها حتما به صورت کشیک خواهند بود و خودپردازها به صورت شبانه روز و با پشتیبانی لازم اماده دریافت و پرداخت وجوه مورد نیاز مردم خواهد بود.
کد مطلب 1268632

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها