رئال مادرید در زمین سانتاندر پیروز شد/ پیروزی اوساسونا با حضور شجاعی و نکونام

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رئال مادرید در چارچوب هفته بیست و هفتم رقابت های لالیگا با نتیجه 3 بر یک در زمین سانتاندر به برتری رسید. امانوئل آدبایور (23) و کریم بنزما (27 و 75) برای رئال گل زدند و تک گل تیم میزبان را کندی در دقیقه 70 به ثمر رساند.

اوساسونا در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته با تک گل دقیقه 90 سرخیو گونزالز در زمین مالاگا به برتری رسید. جواد نکونام به طور کامل در این دیدار حضور داشت و مسعود شجاعی دیگر بازیکن ایرانی اوساسونا در دقیقه 70 به جای آلوارو وارد میدان شد.

در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:

* اسپورتینگ گیخون 2 - ختافه صفر

* لوانته یک - اسپانیول صفر

* هرکولس یک - آلمریا 2

* آتلتیک بیلبائو 2 - سویا صفر



هفته بیست و هفتم رقابت های لالیگا امشب با برگزاری بازی تیم های دپورتیوولاکرونا - رئال سوسیه داد به پایان می رسد:



جدول رده بندی:

1- بارسلونا 74 امتیاز

2- رئال مادرید 67 امتیاز

3- والنسیا 54 امتیاز

4- ویارئال 50 امتیاز

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18- هرکولس 26 امتیاز

19- آلمریا 25 امتیاز

20- مالاگا 23 امتیاز