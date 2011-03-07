حریفان سپاهان، استقلال و ذوب آهن متوقف شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نوزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های عربستان یکشنبه شب با برگزاری سه دیدار پیگیری شد که طی آن تیمهای النصر و الشباب با نتیجه تساوی بدون گل مقابل القادسیه و الفتح متوقف شدند و جدال تیم‌های الاهلی و الهلال نیز به نتیجه تساوی انجامید.

الهلال پنج شب پس از شکست 2 بر یک مقابل سپاهان در هفته نخست از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا به خانه الاهلی رفت تا برگزارکننده نوزدهمین دیدار خود در لیگ برتر عربستان باشد. صدرنشین 45 امتیازی لیگ برتر عربستان در پایان این دیدار که در ورزشگاه امیرعبدالله الفیصل شهر جده برگزار شد به نتیجه تساوی یک بریک رضایت داد و به یک امتیاز بسنده کرد. در این بازی ابتدا عماد علی الحوسنی در دقیقه 55 تیم الاهلی را پیش انداخت و با گل دقیقه 58 کریستین ویلهلمسون کار دو تیم به تساوی کشیده شد.

تیم فوتبال الهلال عربستان در گروه A لیگ قهرمانان آسیا با تیم‌های سپاهان ایران، الغرافه قطر و الجزیره امارات همگروه است. این تیم در هفته نخست رقابت‌ها مقابل تیم سپاهان با نتیجه 2 بریک تن به شکست داد.

تیم النصر که چهارشنبه هفته آینده در هفته دوم از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا در خانه پذیرای استقلال ایران خواهد بود، یکشنبه شب در هفته نوزدهم لیگ برتر عربستان مقابل القادسیه با نتیجه تساوی بدون گل متوقف شد. النصر با توقف در این بازی خانگی 33 امتیازی شد و همچنان در رده چهارم جدول لیگ برتر عربستان باقی ماند. در گروه B لیگ قهرمانان آسیا علاوه بر استقلال ایران، النصر عربستان، السد قطر و پاختاکور ازبکستان نیز حضور دارند.

در یکی دیگر از دیدارهای روز دوم از هفته نوزدهم لیگ برتر عربستان شب گذشته تیم فوتبال الشباب در ورزشگاه فیصل بن فهد شهر ریاض پذیرای الفتح بود که در پایان این مسابقه جدال دو تیم به نتیجه تساوی بدون گل انجامید. الشباب، حریف ذوب آهن ایران در لیگ قهرمانان آسیا با این پیروزی 33 امتیازی شد و از رده پنجم جدول ارتقا پیدا نکرد. الشباب در گروه D لیگ قهرمانان آسیا با تیم‌های ذوب آهن ایران، الامارات امارات و الریان قطر همگروه است.

هفته نوزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های عربستان امشب با رویارویی تیم‌های الاتحاد و الرائد در ورزشگاه امیر عبدالله الفیصل شهر جده به اتمام می رسد.

جدول رده بندی:

1- الهلال 45 امتیاز - حریف سپاهان

2- الاتحاد 36 امتیاز (یک بازی کمتر) - حریف پرسپولیس

3- الاتفاق 35 امتیاز

4- النصر 33 امتیاز - تفاضل گل 13+ - حریف استقلال

5- الشباب 33 امتیاز - تفاضل گل 7+ - حریف ذوب آهن

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13- نجران 14 امتیاز

14- الحزم 6 امتیاز