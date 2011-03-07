کشف 56 هزار نخ انواع مواد محترقه در اردبیل

سردار علی روستایی روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در اردبیل اظهار داشت: این تعداد مواد محترقه با اجرای طرح تشدید برخورد با سودجویان و با هوشیاری ماموران انتظامی شهرستان خلخال کشف و ضبط شده است.

وی اضافه کرد: در این عملیات که به منظور برخورد با تهیه و توزیع کنندگان مواد محترقه در سطح استان اجرا می شود، تنها از یک فروشنده بیش از 52 هزار نخ انواع مواد محترقه کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به افزایش قاچاق مواد محترقه طی روزهای اخیر در اردبیل از توقیف محموله مواد منفجره و محترقه خطرناک از تعدادی مغازه در شهرستان مشگین شهر خبر داد و ابراز داشت: بیش از چهار هزار و 300 نخ انواع مواد محترقه نیز در عملیات دیگری در خلخال کشف و فروشنده آن دستگیر شد.

وی افزود: بر این اساس، ماموران انتظامی شهرستان اردبیل نیز طی عملیاتی با همکاری شهروندان، یکی از سازندگان مواد محترقه را دستگیر و از مخفیگاه وی بیش از 14 کیلو مواد منفجره و مقادیری آلات و ادوات ساخت مواد محترقه کشف و ضبط کردند.

روستایی همچنین با اشاره به دستگیری شش فروشنده مواد محترقه در شهرهای مختلف استان تصریح کرد: ماموران انتظامی اردبیل نیز موفق شدند پنج فروشنده سیار مواد محترقه را دستگیر و از این افراد حدود پنج هزار عدد انواع مواد منفجره خطرناک را کشف و ضبط کنند.

وی یادآور شد: هم اکنون افراد دستگیر شده با تشکیل پرونده به منظور اعمال قانون و رسیدگی به تخلفات به مراجع قضایی استان معرفی شده اند.

فرمانده نیروی انتظامی استان به برخورد جدی با مخلین نظم اجتماعی توسط این نیرو اشاره کرد و ابراز داشت: به منظور جلوگیری از هرگونه حوادث ناگوار و ناخوشایند برای نوجوانان و جوانان در برگزاری جشنهای چهارشنبه آخر سال، برخورد این نیرو با قاچاقچیان و سودجویان مواد محترقه و نیز اخلالگران اجتماعی تشدید شده است.

وی با بیان اینکه اکثر مواد محترقه وارد شده به این استان از کشور آذربایجان منتقل می شود، خاطر نشان کرد: اردبیل به دلیل دارا بودن مرز مشترک طولانی با این کشور به عنوان یکی از راه های قاچاق مواد محترقه در روزهای پایانی سال محسوب می شود.

روستایی در پایان با بیان اینکه بیشترین خسارت حوادث مواد محترقه به دلیل نگهداری، دست کاری و جاسازی آن به وقوع می پیوندد، از والدین نوجوانان و جوانان خواست در روزهای آخر سال مراقب رفتار کودکان و نوجوانان خود باشند.