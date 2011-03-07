پایگاه پژوهشی - تاریخی در شهرستان دماوند ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، ابراهیم اکبری صبح دوشنبه در نشست شورای اداری شهرستان دماوند طی سخنانی خاطرنشان کرد: شهرستان دماوند دارای 175 اثر تاریخی، فرهنگی و باستانی است که برخی از آنها به هشت هزار سال پیش از میلاد حضرت مسیح(ع) باز می گردد.

این مسئول ادامه داد: در حال حاضر 50 درصد از این آثار تاریخی در ردیف فهرست آثار ملی به ثبت رسیده که این امر نشان دهنده اهمیت کهن دیار دماوند در زمینه های تاریخی و فرهنگی ایران اسلامی است.

وی از ایجاد پایگاه پژوهشی - تاریخی در شهر دماوند خبر داد و افزود: شهر دماوند در سال هزار و 331 بعنوان نخستین باغشهر ایران به ثبت رسید از این رو پایگاه پژوهشی - تاریخی دماوند در آینده ای نه چندان دور کار خود را در این شهر آغاز خواهد کرد.

اکبری با اشاره به نقاط گردشگرپذیر شهرستان دماوند اظهار داشت: در شهرستان دماوند 10 نقطه گردشگرپذیر وجود دارد که از این میان شش نقطه بطور شاخص میزبانی هموطنان دیگر نقاط کشور را بر عهده دارند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان دماوند بیان داشت: از این شش مرکز گردشگری پنج نقطه در دور دوم سفرهای هیئت دولت بعنوان مناطق نمونه گردشگری ملی و بین المللی مصوب شد که امور اجرایی این مصوبات در حال پیگیری و انجام است.

این مسئول پیرامون مبحث صنایع دستی شهرستان دماوند گفت: در شهرستان دماوند 500 هنرمند دارای شناسنامه فعال در زمینه های مختلف صنایع دستی وجود دارد که اقداماتی درخصوص وام خود اشتغالی برای این هنرمندان اجرایی شده است.

وی از پیشرفت فیزیکی 500 درصدی در زمینه امور زیرساختهای گردشگری دماوند خبر داد و افزود: اعتبارات اختصاصی به بخش گردشگری شهرستان دماوند در سفر دور اول جذب و امور اجرایی آن صد در صد به انجام رسید.

ابراهیم اکبری ادامه داد: در سفرهای دور دوم هیئت دولت نیز اعتباری بالغ بر 144 میلیون تومان به این بخش تخصیص یافت اما پروژه های مذکور تا کنون 765 میلیون تومان هزینه دربرداشته که سایر مبالغ از محل اعتبارات ملی تامین و 500 درصد پیشرفت فیزیکی در امور زیرساختهای گردشگری شهرستان دیده می شود.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان دماوند احداث کمپینگ اقامتگاهی را مستلزم دریافت زمینی مناسب دانست و افزود: تمامی نقاط شهرستان دماوند برای ایجاد فضاهای گردشگری دارای توانی بالقوه است.

این مسئول بیان داشت: اما ایجاد مراکز اقامتگاهی برای اسکان گردشگران این شهرستان نیازمند زمینی در مساحت بیش از پنج هزار متر است تا درخصوص اجرای طرحهای توریستی اقدامات لازم انجام گیرد.

شهرستان دماوند با مساحتی حدود ۱۸۸ هزار هکتار در محدوده شهرستانهای فیروزکوه، آمل، ورامین، گرمسار و تهران قرار دارد که متوسط ارتفاع آن از سطح دریا حدود دو هزار متر است و بر طبق نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵مرکز ملی آمار ایران تعداد 27 هزار و 418 خانوار شامل 96 هزار و 860 نفر در این شهرستان سکونت دارند.