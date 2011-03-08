فدراسیون نجات غریق و مسئولیتی حساس/ منجیان به نجات 156 نفر نرسیدند!

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون نجات غریق و غواصی جزو فدراسیون های خاص ورزشی است چون بررسی و ارزیابی عملکرد این فدراسیون بر اساس فاکتور یا فاکتورهایی غیر از نتیجه گیری و مدال آوری در مسابقات داخلی و خارجی است.

شاید آنچه بیش از همه در عملکرد سالیانه فدراسیون نجات غریق و غواصی به چشم می آید چگونگی امداد رسانی منجیان نجات غریق این فدراسیون است که حضور در کنار سواحل به خصوص سواحل شمالی کشور را به عنوان یک شغل پیشه کرده اند طوری که غیبت آنها منجر به از دست رفتن جان افراد می شود.

فدراسیون نجات غریق و غواصی که تربیت منجی غریق و نظارت فنی بر اماکن محل های شناور را عهده دار است طی یک سال گذشته شرایط لازم برای حضور حدود 10 هزار نفر در دوره های مختلف آموزش نجات غریق، غواصی، هیدروتراپی و ورزش درمانی در آب را فراهم کرد. این افراد همچنین کلاس های مختلف تربیت مدرس نجات بین المللی، غواص بین المللی و ورزش درمانی در آب بین المللی را هم گذراندند که یکی از نتایج آن نجات جان افرادی بود که در آستانه غرق شدن قرار گرفته بودند.

6هزار و 230 نفر نجات یافتند، 156 نفر فوت شدند

منجیان نجات غریق که بیشتر در سواحل دریای خزر در مازندران، گیلان و گلستان مستقر هستند طی یکسال گذشته جان 6 هزار و 230 نفر را از غرق شدن در آب نجات دادند اگر چه نتوانستند مانع از غرق و فوت شدن 156 نفر شوند.

بهروز اسفندیاری نایب رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی ضمن اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: البته این آمار به 6 ماه نخست سال مربوط می شود چون اصلا در نیمه دوم سال به خاطر سردی هوا و آب کسی تصمیم به شنا کردن نمی گیرد.

وی در توضیح این موضوع اظهار داشت: نیمه خردادماه تا پایان شهریور ماه فاصله تقریبی است که طی آن سواحل کشور در مناطق شمالی آغاز به کار کرده و پذیرای علاقه مندان به شنا می شوند. بعد از آن سردی هوا، رکود در تعداد مسافران علاقه مند به شنا در این سواحل را موجب می شود.

نایب رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی در مورد علت غرق شدن 156 نفر نیز گفت: مناطق شمالی کشور حدود 900 کیلومتر ساحل دارد که امکان استقرار منجیان نجات غریق در تمام طول مسافت موجود وجود ندارد. شناگران فوت شده کسانی بودند که در مناطقی که منجیان نجات غریق در آن مستقر نیستند اقدام به شنا کردند.

تعداد فوت شدگان در مازندران بیشتر بود

بهروز اسفندیاری همچنین یادآور شد که ساعات پایانی روز و طوفانی بودن دریا زمان هایی است که در آن غرق شدن افراد بیشتر از سایر مواقع اتفاق افتاد ضمن اینکه آمار فوت شدگان در مازندران بیشتر از گیلان و گلستان بود.

نجات 9 نفر در یک روز طوفانی

یکی از روزهای گرم مردادماه امسال سواحل دریای خزر شاهد ساعاتی طوفانی بود که خشمگین شدن آب دریا را موجب شده بود در این شرایط 9 نفر از هموطنان اقدام به شنا کردن در آب کرده بودند که همین امر جان آنها را تا پای فوت شدنشان به خطر انداخته بود.

اسفندیاری ضمن اشاره به این خبر به خبرنگار مهر گفت: در آن روز با کمک نیروهای انتظامی و با استفاده از قایق های تندرو این 9 نفر را که گرفتار موج های سنگین و بزرگی شده بودند نجات دادیم.

نجات جان هموطن بدون حقوق

تربیت منجیان غریق بر عهده فدراسیون نجات غریق و غواصی است این فدراسیون نیروهای آموزش دیده را به مسئولان مربوطه در مناطق دارای ساحل (استانداران، فرمانداران، شهرداران یا روسای هیئت ها) معرفی می کند تا مستقر شدن در سواحل شمالی به آنها سپرده شود در واقع تامین نیازهای مالی این افراد و پرداخت حقوق به آنها باید از طرف همین مسئولان صورت بگیرد اما متاسفانه حقوق یک ماه گذشته منجیان نجات غریق که خیلی هم زیاد نیست پرداخت نشده است.

نایب رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی ضمن اشاره به این موضوع اظهار داشت: منجیان نجات غریق حقوقی بین 300 تا 400 هزار تومان دریافت می کنند آنها با همین حقوق و برای نجات جان افراد دیگر جان خود را به خطر می اندازند اما طی یک ماه گذشته همین حقوق ناچیز هم پرداخت نشده است.

از 2 مدال برنز جهانی تا آماده سازی برای سفر به آفریقا

طبق گفته بهروز اسفندیاری فدراسیون نجات غریق و غواصی طی یکسال گذشته فعالیت های مسابقه ای زیادی انجام داده است که حضور در رقابتهای داخلی و برون مرزی را شامل شد. امسال برای منجیان نجات غریق مسابقات قهرمانی کشور برگزار شد ضمن اینکه آنها از حضور در رقابتهای قهرمانی خاورمیانه به عنوان نخست دست یافتند. منجیان غریق همچنین شهریورماه در رقابتهای جهانی مصر شرکت کردند که حاصل آن کسب دو مدال برنز، رسیدن به فینال B و قرار گرفتن در رتبه چهارم بود.

در حال حاضر منتخب نجات غریق در حال آماده سازی برای حضوردر مسابقات قهرمانی آسیا - اقیانوسیه هستند که قرار است به میزبانی آفریقای جنوبی برگزار شود البته قرار بود هند میزبان این رقابتها باشد اما انصراف آنها امتیاز میزبانی را به آفریقایی ها واگذار کرد.

نایب رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی در پایان گفتگو با خبرنگار مهر یادآور شد که پس از ایام نوروز این فدراسیون نسبت به آماده سازی دوباره و بازآموزی منجیان غریق خود برای شروع کار در سواحل دریا و حتی استخرها اقدام به کار می کنند.

وی تاکید کرد که متولی امور دریافت وزارت کشور است اما ما در فدراسیون نجات غریق و غواصی نیروهای امدادرسانی برای کمک به افراد را آموزش می دهیم.