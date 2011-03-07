چاوز تحریم های ایران را نقض می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، شواهدی در دست است که نشان می دهد ونزوئلا اقدام به صادرات ماده ای به نام "ریفورمیت" به ایران می کند که از این ماده برای افزایش کیفیت بنزین استفاده می شود.

به نوشته این روزنامه اگر این مدارک درست باشد چاوز نه تنها قوانین آمریکا بلکه حتی اوباما را نیز دور زده است.

از سوی دیگر روزنامه وال استریت ژورنال نیز با اشاره به این موضوع نوشت : پس از مدتها کشمکش در مورد اینکه آیا تحریم های یک جانبه موثر خواهند بود یا نه هیچ کس این پرسش را مطرح نکرد که اگر کسی این تحریم ها را نقض کرد چگونه باید با وی برخورد شود.

بر اساس این گزارش شرکت نفت دولتی "PdVSA" ونزوئلا در امر صادرات این ماده به ایران فعالیت دارد و بر اساس قوانین آمریکا این اقدام نقض قانون "مسئولیت و محرومیت" ( Cisada) که در سال 2010 تصویب شد است.

آمریکا در سال گشته به خیال خود برای آنکه ایران را در فشار بگذارد تحریم هایی را در مورد ممنوعیت صادرات بنزین به ایران اعمال کرد اما پس از مدت کوتاهی ایران با اعلام این مطلب که در صادرات بنزین خودکفا شده این توطئه آمریکا را نقش برآب کرد.