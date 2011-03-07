جزئیات حادثه مسلحانه و شهادت چهار محیط بان در سنندج

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، جمعه و شنبه گذشته قرائتهای مختلفی از سوی رسانه های مختلف خبری در سطح استان و کشور از چگونگی شهادت چهار مامور محیط بانی اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان منتشر شد که خبرگزاری مهر با استناد به صحبت های همکاران و خانواده های این چهار شهید جزئیات جدید از این حادثه را منتشر می کند.

هر چند که قبلا اعلام شده بود که این جنایت تروریستی و مسلحانه جمعه شب و حدود ساعت 21 شب روی داده اما به توجه به مستندات موجود این حادثه روز جمعه و ساعت حدود 13 ظهر در نزدیکی روستای کانی بوچک "چشمه کوچک" در پنج الی شش کیلومتری شهر سنندج روی داده است.

این چهار محیط بان اداره کل حفاظت محیط زیست استان کردستان همانند روزهای گذشته و از ساعت حدود 9 صبح جمعه با ماموریت اداری اقدام به گشت و کنترل منطقه نموده بودند که بعد از گذشت ساعتی خروج از محیط زیست به منطقه و اطراف روستای دوشان و چشمه کوچک مراجه می کنند و سپس به وسیله افراد ناشناس مورد حمله مسلحانه قرار گرفته به شهادت می رسند.

بر اساس گفته های نزدیکان، یکی از شهدای این حادثه همان روز جمعه و از طریق پیام کوتاه از طریق تلفن همراهش به همسرش اطلاع می دهد که ساعت 13 و 30 دقیقه به منزل بازخواهد گشت که بعد از این پیامک و برغم گذشت چندین ساعت خبری از وی نمی رسد و تماس های تلفنی با وی نیز به نتیجه ای نمی رسد.

هر چند که پزشکی قانونی سنندج تاکنون اطلاعاتی را در خصوص کالبدشکافی این چهار شهید منتشر نکرده اما گفته می شود که این حادثه مسلحانه حدود ساعت 13 روز جمعه روی داده در حالی که زمان رسیدن نیروهای پلیس به محل بعد از گذشت چهار ساعت یا بیشتر از این حادثه بوده است.

به گفته یکی از پرسنل محیط زیست کردستان فردی کوهنورد که از این محل عبور کرده با مشاهده جسد این شهدا نیروی پلیس را در جریان قرار داده و بعد از محیط زیست کردستان و خانواده های این چهار شهید که همگی در سنندج سکونت دارند نیز در جریان امر قرار می گیرند.

آنگونه که از گزارش هایی که در خصوص محل وقوع صحنه تهیه شده، مشخص است که دو نفر از شهدا در کنار هم و دو نفر دیگر در حالیکه در حال دور شدن از محل وقوع حادثه بوده اند از پشت سر مورد حمله قرار گرفته و به شهادت رسیده اند و بعد از شهادت نیز ماشین آنها به داخل دره هدایت شده و واژگون شده است که به دلیل خسارت های بسیار زیاد به ماشین مشخص نیست که آیا به وسیله نقلیه نیز تیراندازی شده یا خیر.

همچنین گزارش های تهیه شده از این حادثه نشان می دهد که چهار مامور محیط بان اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان به وسیله سلاح کلاشینکف به شهادت رسیده اند.

نکته مهم حادثه مسلحانه این است که دو نفر از مامورین محیط بان مسلح به سلاح گرم بوده و اسلحه های آنها نیز به سرقت نرفته و در محل وقوع حادثه پیدا شده است.

روز جمعه و در جریان اقدامی مسلحانه محمود احمدی نژاد، معمر مرغوبی، کمال حسین پناهی و مسعود علیخانی از پرسنل محیط بانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان کردستان در روستای کانی بوچک "چشمه کوچک" در نزدیکی شهر سنندج مورد حمله افراد مسلح قرار گرفته و هر چهار نفر به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

صبح دیروز با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده های معظم شهدا و ایثارگران، فرماندهان نظامی و انتظامی و مدیران دستگاه های دولتی پیکر چهار شهید محیط بان اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان تشییع و سپس در بهشت محمدی سنندج به خاک سپرده شد.