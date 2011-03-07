تساوی پرگل تیم های ولورهمپتون و تاتنهام

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال تاتنهام در حالی که یکشنبه شب در زمین ولورهمپتون پایین جدولی بازی می کرد با نتیجه تساوی 3 بر 3 به کار خود پایان داد. برای ولورهمپتون در این دیدار کوین دویل (20 و 40) و استیون فلچر (87) گل زدند و گل های تاتنهام توسط جرمان دفو (30 و 35) و رومن پاولیوچنکو (48) به ثمر رسید.

جدول رده بندی:

1- منچستریونایتد 60 امتیاز (29بازی)

2- آرسنال 57 امتیاز (28 بازی)

3- منچسترسیتی 53 امتیاز (29 بازی)

4- چلسی 48 امتیاز (27 بازی)

5- تاتنهام 48 امتیاز (28بازی)

--------------------------------------------

18- بیرمنگام 30 امتیاز (27 بازی)

19- ولورهمپتون 29 امتیاز (29 بازی)

20- ویگان اتلتیک 27 امتیاز (29 بازی)