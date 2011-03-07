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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۲۲

هفته بیست و نهم لیگ برتر/

تساوی پرگل تیم های ولورهمپتون و تاتنهام

تساوی پرگل تیم های ولورهمپتون و تاتنهام

تیم‌های فوتبال ولورهمپتون و تاتنهام در آخرین دیدار هفته بیست و نهم رقابت های لیگ برتر با نتیجه تساوی پرگل به کار خود پایان دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال تاتنهام در حالی که یکشنبه شب در زمین ولورهمپتون پایین جدولی بازی می کرد با نتیجه تساوی 3 بر 3 به کار خود پایان داد. برای ولورهمپتون در این دیدار کوین دویل (20 و 40) و استیون فلچر (87) گل زدند و گل های تاتنهام توسط جرمان دفو (30 و 35) و رومن پاولیوچنکو (48) به ثمر رسید.

جدول رده بندی:
1- منچستریونایتد 60 امتیاز (29بازی)
2- آرسنال 57 امتیاز (28 بازی)
3- منچسترسیتی 53 امتیاز (29 بازی)
4- چلسی 48 امتیاز (27 بازی)
5- تاتنهام 48 امتیاز (28بازی)
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18- بیرمنگام 30 امتیاز (27 بازی)
19- ولورهمپتون 29 امتیاز (29 بازی)
20- ویگان اتلتیک 27 امتیاز (29 بازی)

کد مطلب 1268649

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