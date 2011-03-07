85 درصد اراضی بوشهر سند دارند

هوشنگ شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: در سالهای گذشته 57 هزار هکتار از زمینهای ملی برای ایجاد مسکن شهری و روستایی تغییر مالکیت یافته است.
وی با بیان اینکه یک میلیون و 260 هزار هکتار مرتع داریم که معادل 56 درصد مساحت استان است، اظهارداشت: در دو سال گذشته یک هزار و 255 هکتار جنگل کاری و 445 مورد بندخاکی ساخته شده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر با اشاره به اینکه در پنج سال آینده در حاشیه جاده های اصلی جنگل کاری می شود، گفت: سالانه 450 کیلومتر درخت در حاشیه جاده ها کاشته می شود.
شریفی تاکید کرد: اگر کسی اعتراضی نسبت به زمینهای ملی اعلام شده دارد تا یازدهم شهریور سال آینده می تواند اعتراض خود را به دبیرخانه ماده واحده در این اداره کل یا اداره های تابعه ارائه کند.
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