85 درصد اراضی بوشهر سند دارند

هوشنگ شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: در سالهای گذشته 57 هزار هکتار از زمینهای ملی برای ایجاد مسکن شهری و روستایی تغییر مالکیت یافته است .

وی با بیان اینکه یک میلیون و 260 هزار هکتار مرتع داریم که معادل 56 درصد مساحت استان است، اظهارداشت: در دو سال گذشته یک هزار و 255 هکتار جنگل کاری و 445 مورد بندخاکی ساخته شده است .

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر با اشاره به اینکه در پنج سال آینده در حاشیه جاده های اصلی جنگل کاری می شود، گفت: سالانه 450 کیلومتر درخت در حاشیه جاده ها کاشته می شود .