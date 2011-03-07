درآمد از کنکوری که پذیرش نداشت

سید مصطفی رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر در پی اعتراض شرکت کنندگان آزمون کارشناسی ارشد دوره های مجازی دانشگاه تهران نسبت به آنچه تحت عنوان "عدم اعلام نتایج مرحله اول آزمون و لغو پذیرش از سوی دانشگاه" مطرح می کنند، گفت: نزدیک به 4 هزار نفر در آزمون ورودی کارشناسی ارشد دوره های مجازی دانشگاه تهران شرکت کرده بودند که تعدادی از آنها موفق به کسب 50 درصد نمره آزمون ورودی شده و قبول شده اند اما تعداد آنها خیلی کم است.

وی با بیان اینکه فقط نزدیک یک هشتم شرکت کنندگان در آزمون ورودی کارشناسی ارشد دوره های مجازی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران نمره قبولی آزمون کتبی را کسب کرده اند، گفت: این قبول شدگان باید برای مصاحبه علمی که قرار بوده 50 درصد نمره را داشته باشد، دعوت می شدند اما از یک طرف تعداد قبولی ها بسیار محدود بوده و از طرف دیگر دانشگاه نیز برآورد کرده که ممکن است یک تعداد از آنها در مصاحبه علمی پذیرفته نشوند.

رئیس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران افزود: با این محاسبات، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران که قرار بوده 270 نفر پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد مجازی داشته باشد عملا تعداد قبولی هایش ممکن بود پس از برگزاری مصاحبه علمی به حد ممکن یک کلاس یا یک مقدار کمتر از حدنصاب یک کلاس برسد.

وی در بخش دیگری از این گفتگو درباره هزینه هایی که داوطلبان شرکت در این آزمون پرداخت کرده و اکنون با عدم پذیرش دانشجو مواجه شده اند نیز به مهر فت: دانشگاه برای ثبت نام از هر شرکت کننده 80 هزار تومان اخذ کرده اما برخی از شرکت کنندگان 2 یا 3 رشته ای بوده اند که 160 یا 240 هزار تومان برای شرکت در آزمون پرداخته اند.

رضوی افزود: به گونه ای شایع شده که دانشگاه تهران برگزاری آزمون کارشناسی ارشد مجازی را یک راه برای درآمدزایی در نظر گرفته است یا به عبارتی دانشگاه یک امتحان راه انداخته تا مسائل مالی اش را حل کند. این اصلا برای دانشگاه معنی ندارد که همه برنامه هایش را مختل کند که بخواهد یک امتحان بگیرد و از محل برگزاری این آزمون 300 میلیون تومان پول عایدش شود این ارقام اصلا برای دانشگاه عددی نیست. برای دانشگاه که مسائل مختلف دارد این نوع نگاه جایی ندارد.

رئیس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: یک ظرفیت آموزشی معطل در دانشکده کارآفرینی داریم که اگر پذیرش دانشجو نداشته باشیم باید هزینه فرصت مجدد را پرداخت کنیم. اگر قبولی ها در حدی بود که کلاسهای ارشد مجازی در دانشکده مدیریت یا دانشکده کارآفرینی یا تربیت بدنی راه اندازی می شد، سالانه یک میلیارد تومان عایدمان می شد.

وی افزود: کسب درآمد میلیاردی معقول تر است تا اینکه صرفا برای کسب درآمد، یک امتحان برگزار کنیم و این همه فشار اجتماعی را تحمل کنیم.