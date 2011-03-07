آئین نامه جدید روابط عمومیهای وزارت علوم به زودی تصویب می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، گردهمایی و نشست هم اندیشی مدیران روابط عمومی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی منطقه 9 کشور به میزبانی دانشگاه شهید چمران اهواز با هدف تقویت ساختار، جایگاه و فعالیتهای این بخش و انتخاب دبیر منطقه روز یکشنبه برگزار شد .

این نشست با حضور مدیران روابط عمومی دانشگاه های شهیدچمران اهواز، شیراز، صنعتی شیراز، فسا، یاسوج، کازرون، جندی شاپور دزفول، مجتمع آموزش عالی بهبهان، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم فناوری، دانشگاه کشاورزی و منابع طبییعی رامین و معاون مدیر کل روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری برگزار شد.



در این نشست معاون مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سخنانی به اهمیت مراکز علمی و دانشگاه‌ها و به طور ویژه روابط عمومی این دستگاه ها‌ اشاره کرد و گفت: دانشگاه تقدس خاصی دارد و کار در آن نیز مقدس است و روابط عمومی که می‌خواهد پل ارتباطی میان این سازمان و جامعه باشد، کاری ممتازتر و خاص تر به عهده دارد.



محسن ضرغام مصوبه هیئت دولت در زمینه روابط عمومیها در سال 86 را یادآور شد و گفت: با توجه به ارسال نامه ای از سوی رحیم مشایی به معاون اول رئیس جمهور، آئین نامه جدید روابط عمومیها به زودی در هیئت دولت تصویب و ابلاغ خواهد شد که در آن، اختیارات و وظایف این بخش به طور شفاف و محکم بیان شده است.



وی ارتقای جایگاه روابط عمومی هم ردیف معاون دستگاه، تکمیل نیروی انسانی و پستهای سازمانی روابط عمومی، انتخاب مدیرکل به عنوان رئیس مرکز روابط عمومی را از جمله بندهای آئین نامه جدید عنوان کرد و افزود: وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری شخصا حساسیت زیادی به کار روابط عمومی دارد و با ظرافت و دقت کار این حوزه را پیگیری می‌کند از این رو پشتوانه حمایتی ما در وزارتخانه محکم است و باید همکاران در دانشگاه ها با جدیت مسائل خود را تا حصول نتیجه پیگیری کنند.



این مسئول در روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به استناد مصوبه دولت تاکید کرد: مدیر روابط عمومی به طور مستقیم ازسوی عالی ترین مقام دستگاه منصوب شده و زیر نظر رئیس دستگاه فعالیت می کند.



وی به چارت سازمانی روابط عمومی دانشگاه ها اشاره کرد و گفت: چارت پیشنهادی نهایی شده و به دبیرخانه مربوطه درمرکز هیئت امنا ارسال شده که امیدواریم بر اساس وعده و قول های مساعد داده شده، هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود تا بدین ترتیب مشکلات مربوط به بخش ساختار تشکیلاتی و نیروی انسانی روابط عمومی‌ دانشگاه ها برطرف شود.



همچنین سرپرست دانشگاه شهید چمران اهواز در سخنان کوتاهی روابط عمومی را به عنوان پیشانی هر مجموعه دانست و گفت: انعکاس فعالیتها، اخبار، توانمندی و ظرفیت علمی دانشگاه به جامعه توسط روابط عمومی، ارزش افزوده این فعالیتها را بالاتر می‌برد.



حسن مروتی افزود: ارتقای سطح کیفی و کمی فعالیتهای روابط عمومی دانشگاه در دو سال اخیر مشهود بوده و این مجموعه تمام تلاش خود را برای حرکت در این راستا با سرعت بیشتر به کار می گیرد.



در بخش دیگری از این نشست هم اندیشی، مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شهید چمران اهواز با تفسیر آیه 200 سوره آل عمران، این آیه را مصداق و سندکاری روابط عمومیها دانست و گفت: براساس این آیه، روابط عمومی ها تحقق یک امر الهی را به عهده دارند.



حجت الاسلام سید محسن شفیعی با تاکید بر لزوم تصحیح نگاه جامعه به روابط عمومی و شان و رسالت این حوزه، تصریح کرد: وظیفه روابط عمومی صرفا ارائه گزارش کار و عملکرد نیست بلکه این بخشی از رسالت سنگین این نهاد است.



وی خاطرنشان کرد: در شرایطی که امروز نظام اسلامی با امواج بدیها و توطئه ها مواجه است انتظار داریم روابط عمومی زیباییها، تلاشها، پیشرفتها و توانمندیهای نظام اسلامی را به اطلاع افکار عمومی برساند و با این اقدام خود روح امید به آینده را در جامعه تقویت کنند.



عضو هیئت رئیسه دانشگاه شهید چمران اهواز در عین حال تاکید کرد: باید کاستیها و نواقص وهمچنین انتظارات مردم به اطلاع مسئولان رسانده شود و این از جمله وظایف روابط عمومی دستگاه هاست.

در بخش دیگری از این گردهمایی رای‌گیری به منظور انتخاب دبیر منطقه انجام شد که محمد جواد عسکری مدیر روابط عمومی دانشگاه شیراز به مدت دو سال به عنوان دبیر شورای روابط عمومی دانشگاه های منطقه 9 انتخاب شد و از زحمات و تلاش های مجتبی طوبایی مدیر سابق روابط عمومی دانشگاه شیراز و دبیر پیشین این شورا تقدیر به عمل آمد.