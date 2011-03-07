به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه تهران علیرغم اینکه از امسال آزمون مجازی دانشگاه‌ها در دوره کارشناسی ارشد به صورت سراسری و همزمان با آزمون کارشناسی ارشد سال 90 توسط سازمان سنجش برگزار شد، اعلام کرده بود برای برگزاری آزمون مجازی کارشناسی ارشد به صورت جداگانه مجوز دارد و می‌تواند نسبت به برگزاری و پذیرش در این آزمون اقدام کند.

دانشگاه تهران آزمون مجازی کارشناسی ارشد خود را 21 بهمن ماه برگزار و اعلام کرد نتایج مرحله اول آزمون 30 بهمن ماه اعلام می‌شود اما تا روز چهارشنبه 11 اسفند ماه اعلام نتایج به تعویق افتاد و در این تاریخ نیز معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران طی اطلاعیه ای از لغو پذیرش دانشجو در این آزمون خبر داد.

دلیل لغو پذیرش در دوره‌های مجازی کارشناسی ارشد به رغم برگزاری آزمون و شرکت حدود چهار هزار داوطلب در آن توسط دانشگاه تهران، به حد نصاب نرسیدن ظرفیت‌ها اعلام شد این در حالی است که اختلاف در ظرفیت پذیرش از سوی دانشکده‌ها و اعلام همزمان ظرفیت دانشکده‌ها به سازمان سنجش برای آزمون ارشد سراسری این سازمان نیز برخی دلایل برای لغو پذیرش از سوی دانشگاه مطرح شده است.

داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد مجازی دانشگاه تهران برای شرکت و ثبت نام در این آزمون مجاز بودند در سه رشته شرکت کنند. هزینه ثبت نام در هر رشته برابر 80 هزار تومان، در دو رشته 160 هزار تومان و در سه رشته 240 هزار تومان اعلام شده بود و داوطلبان برای ثبت نام باید این مبالغ را پرداخت می‌کردند و اکنون داوطلبان انتظار دارند هزینه ثبت نام به آنها بازگردانده شود.

به گزارش مهر، چهار هزار داوطلب شرکت کننده در آزمون کارشناسی ارشد دوره های مجازی دانشگاه تهران که به دنبال عدم اعلام نتایج مرحله اول آزمون و لغو پذیرش از سوی دانشگاه معترض شده اند، مثال افرادی هستند که بخاطر "خوب بودن" قبول نمی شوند.

گزارشها از دانشگاه تهران حاکیست که مسئولان این دانشگاه به دلیل اینکه تعداد قبول شدگان نهایی در آزمون کارشناسی ارشد مجازی هر رشته به حد نصاب ظرفیت تشکیل یک کلاس هم نمی رسیده لذا به طور کلی تصمیم گرفته اند تا از پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد مجازی از طریق آزمون خود صرف نظر کنند.

روایت حال شرکت کنندگانی که در این آزمون موفق به کسب نمره قبولی شده اند این است که چون اکثر بغل دستی های آنها در جلسه امتحان موفق به پاسخگویی مناسب به سوالات نشده اند، لذا این کسب کنندگان نمره قبولی هم نباید پذیرش شوند. خلاصه اینکه آنچه اخیرا در آزمون کارشناسی ارشد مجازی دانشگاه تهران اتفاق افتاده این است که هر چند یک عده نمره خوب آورده اند اما چون تعداد زیادی از شرکت کنندگان نمره بد آورده اند لذا کلاسها اگر بخواهد تشکیل شود با تعداد دانشجویی تشکیل می شود که برای دانشگاه به صرفه اقتصادی نیست.

حال آنکه دانشگاه تهران در زمان ثبت نام داوطلبان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد مجازی به آنها اعلام نکرده بود که در صورتی که تعداد قبول شدگان کم باشند دانشگاه قائل به پذیرش هیچ شرکت کننده ای نیست.