نمایشگاه های بهاره اهرمی برای کنترل قیمت ها/ مردم نیازمند طعم ارزانی

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، جانمایی مناسب، ارائه کالاهای با کیفیت و متنوع، کاستن هزینه های خرید کالا ضرورت های اساسی برپایی نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا در تنظیم قیمت بازار است.
معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی گیلان در این زمینه گفت: در نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا و خدمات مکان مناسب که مجموعه ازصنوف تولیدی وتوزیعی که پس از اخذ مجوزهای لازم در چارچوب مقررات مربوطه اقدام به عرضه کالا به مصرف کنندگان می کنند.
رمضان کامران پی گفت: با توجه به اینکه بصورت سنتی در ایام پایانی سال با افزایش تقاضا برای برخی از کالاهای ضروری مواجه می شویم نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا به تنظیم بازار و تقویت جریان عرضه های مصرفی مورد نیاز مردم کمک می کنند و همچنین یک فضای رقابتی ایجاد می شود که تولید وتوزیع کنندگان بتوانند به منظور افزایش قدرت انتخاب و خرید مصرف کنندگان نوع کالا خود را عرضه کنند.
کاهش واسطه ها ازاهداف نمایشگاه های بهاره است
وی اظهارداشت: ایجاد امکان دسترسی بهتر مردم به کالاهای مورد نیاز با قیمت مناسب و پائین تر از نرخ مشابه بازار و همینطور کاهش واسطه ها ازاهداف نمایشگاه های بهاره خواهد بود.
رئیس سازمان بازرگانی استان گیلان در این باره گفت: در حوزه نظارت بر بازار یک شیوه مردمی تر و قانونمند تری دنبال شد و در بحث طرح های نظارتی این شیوه گسترش پیدا کرد.
وی با اشاره به اینکه در استان به لحاظ مکان نمایشگاهی دچار محدودیت هستیم، اظهارداشت: امسال 12 درصد افزایش غرفه نسبت به سال قبل خواهیم داشت تا تنوع و سلایق بیشتری تحت پوشش قرار گیرد و همچنین رضایت مردم جلب شود و هم در کشور موقعیت استان ارتقاء یابد.
با وجود این همه ساله در آستانه سال نو تأمین کالاهای مورد نیاز برای مردم از یک سو وافزایش قیمت ارزاق و مایحتاج عمومی از سوی دیگر به دغدغه اصلی مردم و مسئولان مملکتی تبدیل می شود.
فاطمه حیدری افزود: در مجموع کیفیت کالاها در حد پائین و قیمت ها در حد بالا بود.
مراجعه کننده دیگری اظهارداشت: اجناس نامرغوب را با قیمت های بالا که همه جا هست به مردم می فروشند، آن وقت اسمش را نمایشگاه می گذارند.
محمد بردبار ادامه داد: اجناس این نمایشگاه اغلب کالاهایی را تشکیل می دادند که به وفور در فروشگاه های سطح شهر با قیمت مناسب تری یافت می شود.
وی خاطر نشان کرد: مردم با توجه به وعده های مسئولان به استقبال نمایشگاه های بهاره می روند اما غافل از اینکه اجناس عرضه شده در غرفه های این نمایشگاه ها با قیمت حتی بالاتر نسبت به فروشگاه های سطح شهرارائه می شود.
یک شهروند که خود را معلم معرفی کرد در این ارتباط گفت: هرچند برخی از شرکتهای تولیدی با ارائه محصولات خود زمینه عرضه مستقیم کالاها را به قیمت مناسب به مردم فراهم کرده بودند، اما قیمت بسیاری از کالاهای دیگرعرضه شده در این نمایشگاه چندان تفاوتی با فروشگاه های سطح شهر نداشت.
وی عنوان کرد: نمایشگاه باید زمینه ای را فراهم کند که مایحتاج مردم به ویژه اقلام شب عید با عرضه مستقیم در اختیار آنان قرار گیرد اما در این نمایشگاه " ارزانی " اصلاً جایگاهی نداشته و همچنین برخی از غرفه ها اجناس نامرغوب خود را در آن عرضه کرده اند.
وی با بیان اینکه این نمایشگاه تا 22 اسفند ماه جاری دایر است، یادآوردشد: عموم مردم می توانند برای بازدید و یا خرید کالاهای مورد نیاز خود از ساعت 10 صبح تا 22 شب به محل این نمایشگاه واقع در کیلومتر چهار جاده تهران، محل نمایشگاه های بین المللی استان واقع در سالن سابق فرش گیلان، مراجعه کنند.
به هر حال یکی از شیوه های که بسیاری از فروشندگان با نزدیک شدن ایام نوروز در پیش می گیرند حراج محصولات است در برخی موارد دیده می شود که در این حراج ها نه تنها کالا و خدماتی که ارائه می شود ارزان تر نیست بلکه گاهی اوقات حتی گران تر از قیمت معمول این کالا عرضه می شوند براین اساس آیا سازو کاری برای تعیین درستی عملکرد حراجی ها وجود دارد و سازمان بازرگانی در این زمینه چه برنامه های خواهد داشت؟
رئیس بازرگانی گیلان در این خصوص گفت: حراج یا فروش فوق العاده قانون خود را دارد و هیچ واحد صنفی بدون اجازه از اتحادیه و گرفتن مجوز لازم که هم بحث قیمت و هم کیفیت را شامل می شود اجازه برگزاری فروش فوق العاده یا حراج را ندارد.
بدون شک نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا زمانی می تواند به اهداف خود دست یابد که ضمن کوتاه کردن دست واسطه ها، بستر مناسبی را برای عرضه مستقیم کالاهای مورد نیاز مردم با کیفیت مناسب توسط تولیدکنندگان برتر داخلی فراهم سازند.
نظر به اینکه نمایشگاه ها از ابزار و اهرم های توزیع عادلانه و مناسب کالا به شمار می روند و در کنار نظارت و بازرسی، در تنظیم قیمتها و حمایت از مصرف کننده مؤثر بوده و نقش اساسی ایفا می کنند، بنابراین متولیان و مسئولان امر باید با اعمال دقت و توجه هرچه بهتر و بیشتر زمینه این اهداف را برآورده سازند و در جلب توجه و اعتماد عمومی جامعه کوتاهی نکنند.
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