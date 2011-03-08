معرفی تفریحات سالم/ دو نکته قرآنی در مورد شرایط تفریح

حجت الاسلام سیدجواد موسوی هوایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد جایگاه شادی در اسلام گفت: تفریح و شادی موجب انبساط خاطر انسان و جلای درون از غم و ناراحتی می‌گردد، شادی کردن برای انسان یک امر ضروری بوده، موجب ایجاد آرامش و احساسات مثبت در انسان می شود.

شادی در آیات و روایات

معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی افزود: در آیات و روایات ملاکهایی برای شادی و تفریح درست که موجب اغفال انسان نشود بیان شده است که هم روح و ایمان را حفظ می‌کند و لذت جسمی و روحی را با هم نصیب انسان می‌گرداند. لزوم داشتن تفریحات سالم در روایات بسیاری آمده است از جمله حضرت علی(ع) می‌فرماید: مؤمن را سه وقت است؛ وقتی که در آن با پروردگار خود راز و نیاز می‌کند، وقتی که به حساب نفس خود می‌سد و وقتی که به لذت حلال و خوش می‌گذراند.

آداب تفریح

وی به آداب و شرایط تفریح سالم از دیدگاه آیات و روایات اشاره کرد و گفت: از آیات و روایات اسلامی این گونه برداشت می‌شود که تفریح و شادی نباید به گناه و معصیت آلوده باشد. یعنی موجب آزار و اذیت دیگر مؤمنین نشود، تمسخر و استهزای کسی نباشد، لهو نباشد و البته شادی کننده نیز در تفریح و شادی میانه‌رو بوده و حد اعتدال را نگه دارد که ملتزم بودن به این شرایط باعث نشاط روح و سلامتی بدن و عدم ایجاد دشمنی‌ها و سرمستی‌ها خواهد شد.

گردش و سفر از جمله تفریحات سالم

حجت الاسلام موسوی هوایی یادآور شد: از جمله تفریحات سالم گردش و سفر است که قرآن در گردش و تفریح به دو نکته اشاره دارد یکی اینکه گردش و تفریح بدون اندیشه و تفکر و بدون عبرت و پندپذیری نباشد و دوم اینکه باعث آلوده شدن انسان به گناهان دیگر نشود. از جمله تفریحات مؤمنین که سیره پیامبر بزرگوار اسلام (ص) و امامان (ع) بوده است شوخی و بازی با همسر، بازی با کودکان و نماز شب بوده است که مورد آخر باعث نشاط درونی می‌شود.

نمود شادی درونی و بیرونی

وی در پاسخ به این سؤال که از نگاه اسلام، شادی درونی و بیرونی چگونه باید نمود داشته باشد، گفت: با توجه به نگاه اسلام به انسان به عنوان یک موجود الهی که قابلیت دارد از فرش به عرش برود و این دنیا فقط محل گذر و عبور و توشه برداری وی است، این قابلیت‌ها در فطرت انسان نهاده شده است که آرامش حقیقی در ازای حرکت در مسیر حق خواهد بود، بنابراین مهمترین و اصلی‌ترین شادی‌ها، شادی درونی است، شادی که در برابر عمل به دستورات دین به دست می‌آید.

تأثیرات تفریح سالم

معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی افزود: نوع نگاه به جهان هستی و داشتن بینش صحیح نسبت به حوادث جهان و ایمان مهمترین عامل مسرت خواهد بود که موجب کاهش نگرانی‌ها و رسیدن به اطمینان قلبی و موجب رضایت‌مندی حتی در سخت‌ترین شرایط است.

وی با بیان اینکه فرح و شادی اصلی که موجب نشاط روح می شود در سایه اطاعت خداوند به دست می‌آید، گفت: رسول خدا (ص) می‌فرماید: خداوند فرمود نظر حرام تیری مسموم از تیرهای ابلیس است هر کس از ترس من دیده از نامحرمان بپوشاند به جای آن ایمانی به او می دهم که لذت آن ایمان را در قلب خود بیابید.همچنین امام علی(ع) می‌فرماید: شادی مؤمن به طاعت پروردگارش است و حزنش بر گناه و عصیان.

ملاکهای شادی مؤمنین

حجت الاسلام موسوی هوایی در پایان، احیای ارزشها را از دیگر ملاکهای شادی مؤمنین برشمرد و افزود: مؤمن هرگاه عملی انجام دهد که ارزشی الهی زنده شود در درون خود خوشحال و شاد می‌گردد. شادیهای دنیوی باید در راستای هدف اصلی باشد، ایجاد نشاط در دل مرمنین با شوخی های متواضعانه، گردش و تفریح در فضای سبز، ورزش و بازی های سالم همه و همه برای تعالی جسم و روح و ایمان لازم و با رعایت آداب موجب سیر انسان به سمت مقصود حقیقی می شود.