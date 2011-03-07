17 درصد مبتلایان به سل در کشور افاغنه هستند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، شهریار سمنانی عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران درگرگان با بیان ظهور مجدد این بیماری اظهار داشت: سل‌ زمانی‌ تحت‌ کنترل‌ بود ولی‌ به‌ خاطر ایدز، فقر و سوءمصرف‌ الکل‌ و سایر داروها مجددا شاهد ظهور آن هستیم.

وی پیشینه سل را در کشور مورد تاکید قرار داد و افزود: در حال حاضر نمی‌توان نمای مشخصی از رابطه جنسیت با این بیماری ارائه داد اما به دلیل محرومیت بیشتر در زنان و نامناسب بودن وضعیت معیشتی آنان نسبت به مردان میزان بروز سل در زنان بیشتر بود.

سمنانی توصیه کرد: این بیماری فقط در تماس طولانی مدت و بسیار نزدیک سرایت پیدا می‌کند و در اتاق در بسته و تاریک که سیستم تهویه مناسبی ندارد امکان ابتلا بیشتر است.

وی عمده‌ترین علامت بیماری سل را سرفه به مدت بیش از سه هفته عنوان کرد و گفت: سازمان بهداشت جهانی اکنون مدت سرفه بیش از دو هفته را به عنوان موارد قابل تامل اعلام کرده است.

به گفته وی بیماری سل در بسیاری از بیماران پس از دو هفته درمان دیگر قابلیت سرایت به دیگران ندارند بنابراین نیازی به جداکردن ظرف و لباس و ایزوله کردن بیمار وجود ندارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان از رایگان بودن تمامی امکانات تشخیصی و درمانی برای بیماران مسلول در کشور خبر داد.

